Bullrich fulminó al PRO por criticar la votación de Argentina en la ONU: "Pelo en la leche"

Patricia Bullrich peleó a dirigentes del PRO que rechazaron la postura de Argentina en la ONU

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó este sábado el comunicado con el que el PRO rechazó la votación de Argentina en la ONU que el jueves se opuso a resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. "Esperen algunas aclaraciones del Canciller, me parece que no es como está planteando el PRO", se quejó la ministra. También avaló la quita de la jubilación a la expresidenta Cristina Kirchner con una polémica frase: "Cualquier persona que tiene una condena pierde todos los beneficios".

Bullrich, que hasta marzo de este año fue la titular del partido amarillo, intentó minimizar el duro texto con el que ese espacio repudió la polémica postura que tomó el canciller Gerardo Werthein hace pocos días y cuestionó la postura de algunos de sus dirigentes. "Buscan la diferenciación permanente. Lo que tiene que hacer es no tratar de buscar el pelo en la leche", disparó la ministra en declaraciones a Radio Rivadavia, donde calificó la votación en la ONU como "cosas pequeñas" que no dejan ver "la película".

Para la ministra "la mayoría de la gente del PRO está muy alineado con los cambios" que propone el gobierno de Javier Milei y dijo estar "convencida" de que "quieren apoyar y han apoyado en las votaciones. "Muchas veces muchos diputados han impulsado a todos a este cambio", apuntó

En un intento por clasificar a algunos dirigentes amarillos con los que sí tiene afinidad, remarcó que "hay gente muy importante que viene del PRO que está manejando cuestiones estratégicas" y ejemplificó con el embajador argentino ante el G20, Federico Pinedo. "Yo he hablado con mucha gente del PRO respecto a los temas de violencia, pero será el Canciller el que tendrá la palabra", insistió.

Por otro lado, también se refirió al acuerdo al que arribaron Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos, quienes -según la ministra- "anotaron que esta vez venía muy en serio" y que el Gobierno nacional "no iba a dar marcha atrás". "Eso se vislumbró en que rápidamente comenzaron una negociación histórica y que aceptaron nuevas condiciones laborales. La mayoría de las empresas aéreas necesitan ser competitivas y tener buen servicio para poder ganar dinero. Si son subsidiadas por el Estado es muy fácil", agregó.

En esa línea reiteró que la administración nacional pretende privatizar Aerolíneas porque "todo aquello que puedan hacer los privados, lo tienen que hacer los privados". "Si uno mira hoy las mayorías compañías aéreas son privadas en América Latina", apuntó y luego añadió que todas "tienen distintas condiciones, algunas valoran el servicio y otros el precio como las low cost, eso genera mercado para distintos bolsillos".

También avaló la quita de jubilación de privilegio a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner al argumentar que "cualquier persona que tiene una condena pierde todos los beneficios". "Cualquier persona que tiene una condena pierde todos los beneficios, tanto los beneficios políticos como las posibilidades, no votan. Aquellos que están encerrados no pueden gozar de privilegios. El tema es la igualdad ante la ley, no es una venganza", planteó.