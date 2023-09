Cecilia Moreau confirmó que esperan tratar el Presupuesto 2024 tras las elecciones

La presidenta de la Cámara de Diputados anticipó que Sergio Massa enviará el proyecto este viernes 15 de septiembre y no hará lugar al pedido de Javier Milei.

La titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, confirmó este jueves que el oficialismo espera tratar el Presupuesto 2024 luego de las elecciones 2023 de octubre próximo, aunque aclaró que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, no hará lugar al pedido de Javier Milei (La Libertad Avanza) de enviar el proyecto después del 15 de septiembre.

Massa "me confirmó que vamos a cumplir con la enmienda constitucional y vamos a enviar el Presupuesto 2024 en tiempo y forma", es decir, mañana viernes 15 de septiembre, aclaró Moreau en diálogo con Verdades Afiladas por El Destape Radio.

En ese sentido, agregó que "por lo que el tratamiento del Presupuesto implica y los tiempos que se manejan, no creo que sea posible (tratarlo) antes de las elecciones generales" y señaló que "tiene que ver con una cuestión de tiempos" y no con el pedido que Milei hizo el último martes.

En rigor, el pedido de Milei no había sido solo que el tratamiento del Presupuesto fuera luego de las elecciones de octubre sino que Massa suspendiese la obligación legal de enviarlo en la fecha tope indicada del 15 de septiembre.

Moreau explicó que hasta el martes el bloque del Frente de Todos en la Cámara baja estará abocado al tratamiento de los proyectos de eliminación del impuesto a las ganancias, la creación de nuevas universidades y la ampliación de derechos para trabajadores no registrados. Y que recién luego, a partir del miércoles, se definirá la agenda o cronograma para el tratamiento del Presupuesto.

Por otra parte, la titular de la Cámara de Diputados anticipó que el próximo lunes se dará dictamen sobre el proyecto de eliminación de Ganancias para los trabajadores, para que sea puesto en consideración del recinto el martes.

Ese mismo día también se buscará tratar "la posibilidad de que trabajadores del mercado informal de trabajo se incorporen" al mercado formal, al igual que la creación de nuevas universidades de cercanía.

"Estamos trabajando intensamente para lograr que el martes sean sancionadas estas tres leyes", dijo Moreau, y, sobre la postura de Juntos por el Cambio, señaló que "resulta extraño y creo que se están equivocando y especulando electoralmente si no vienen". "Me acuerdo del aviso de Mauricio Macri" sobre la eliminación del impuesto a las ganancias en la campaña de 2015, agregó, y resaltó que "ahora que tenemos la oportunidad como país de dejar afuera a 800.000 trabajadores de este impuesto injusto, que JxC no venga es al menos cínico, hipócrita y mezquino".

Sobre la nueva ley de alquileres, cuyo dictamen fue aprobado con modificaciones en el Senado y por ello deberá eventualmente volver a la Cámara baja, Moreau confirmó que buscarán tratarlo "con mucha rapidez", y añadió que "no debe temblar el pulso para regular las plataformas con Airbnb", pero que la regulación de los alquileres permanentes debe quedar en manos de las provincias.

Por último, en el plano político, Moreau consideró que si Massa es presidente a partir de diciembre su eventual gobierno "va a tener una impronta distinta a la de este gobierno" encabezado por Alberto Fernández.