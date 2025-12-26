En medio del debate del Presupuesto 2026, varios sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) hicieron pública su férrea posición de rechazo al artículo 30 de la ley de leyes que presentó el gobierno de Javier Milei. De los 10 los senadores del bloque radical que deben decidir si apoyan o no un apartado que elimina el piso del 6% del PBI previsto para educación, uno ya se expresó por la negativa.

"Senadores y senadoras: hacer radicalismo es apostar al futuro, al desarrollo y al avance del país, y en ese camino la educación pública universitaria es central", publicó la UCR Capital en sus redes sociales, un espacio presidido por el diputado Martín Ocampo. El mensaje se dio pocos minutos antes de que el oficialismo consiga quórum en la Cámara Alta para abrir la sesión especial y debatir el Presupuesto 2026, que contiene este artículo que hace ruido entre los radicales.

"Ese artículo elimina el piso del 6% del PBI para educación, desarma el esquema de financiamiento de la ciencia y la tecnología, deja sin respaldo a la educación técnica y vacía fondos vinculados al desarrollo nacional. No es una corrección fiscal: es un retroceso estructural", publicó en su cuenta de X la Franja Morada, la icónica agrupación universitaria del radicalismo.

En una larga publicación, este espacio no solo marcó su distancia con el contenido del proyecto de La Libertad Avanza (LLA) sino que le exigió con nombre y apellido a cada senador boina blanca que rechace ese punto. "Por eso lo decimos con claridad y contundencia en todo el país: el radicalismo no puede convalidar el art. 30. Defender la educación pública, la ciencia y el desarrollo nacional no es negociable. Este voto los define. Senadores y senadoras: defiendan el futuro del país", advirtió la agrupación.

Quiénes son los senadores radicales

En su mensaje, la Franja Morada mostró los nombres de los 10 legisladores que deberán -según ellos- dar su rechazo total a ese aritculado porque un Presupuesto del Ejecutivo "no puede usarse para derogar derechos ni desarmar consensos democráticos construidos por ley". Los senadores que figuran en el listado son Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Flavio Fama Eduardo Galaretto y Mariana Juri.

Quien aumentó el llamado de alerta a los radicales de la Cámara Alta fue la secretaria general de la agrupación, Antonella Bormapé. "Los estamos mirando atentamente desde cada rincón del país", escribió.

Se especula con Losada, como aliada principal al Gobierno- votará a favor. Abad, por su parte, ya hizo público su rechazo al artículo 30 en la sesión del Senado. "Nosotros no podemos condenar a generaciones a no tener a un futuro mejor", señaló el bonaerense, que aclaró que votará el presupuesto en general.

"Bajo el mantra del déficit fiscal, este gobierno niega que la innovación y el conocimiento tienen que ver con el desarrollo", afirmó Abad. Según pudo saber El Destape, la correntina Valenzuela rechazará el artículo 30.

Otro espacio que también alertó por este pasaje del texto es la Federación Universitaria Argentina (FUA), que también tildó la iniciativa como una "sentencia de muerte" para la enseñanza en las universidades. "Senadores de la Nación defiendan el futuro del país. El art. 30 es la sentencia de muerte de la educación y la ciencia argentina", lanzó la agrupación en X.