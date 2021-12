Kicillof, a la oposición por el Presupuesto 2022: "Es una actitud dañina"

El gobernador pidió al macrismo que expliqué a los bonaerenses por qué los dejaron sin obras y sin financiación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lamentó que la oposición haya votado en contra del proyecto de Presupuesto para 2022 en el Congreso Nacional y pidió que los legisladores expliquen por qué dejaron sin obras y sin recursos al pueblo bonaerense.

"Me acabo de enterar como ustedes. Yo doy una opinión como gobernador: este Presupuesto que no aprobaron tenían obras y recursos para la provincia de Buenos Aires. Le tienen que dar explicaciones a 17 millones de bonaerenses. Parece que son los que comprenden que ser oposición es solo decir a todo que no", afirmó Kicillof en diálogo con El Destape Radio.

El funcionario apuntó contra la oposición y sostuvo que la negación a la aprobación de la ley de leyes evidencia que "el objetivo es generar problemas, tropiezos y dificultades. La verdad que no tengo palabras para describir esta actitud dañina y muy mezquina".

"Son dos postales de la realidad. En qué andan unos y en qué andan otros. Nosotros estamos haciendo obras que hacen falta y llevando adelante el plan seis por seis que consiste en seis años de recuperación tras seis años de crisis. No paramos un solo día en saber cuáles son las necesidades", enfatizó Kicillof, quien recordó que reabrieron la fábrica de Alpargatas que cerró con el macrismo luego de haber sido fundada en 1980.

El gobernador pidió a la oposición a aportar políticas para lograr superar los seis años de crisis económica que lleva la Argentina luego de cuatro años de macrismo y dos de pandemia del coronavirus.

Kicillof presentó obras en las rutas 11 y 56

Kicillof presentó este mediodía las obras que transformaron a las rutas provinciales 11 y 56 en autovías.. "Va a mejorar la seguridad y la velocidad de la ruta. Además es una obra que tiene ese sabor adicional, porque nos la dejaron toda anunciada. Fue 20 veces festejada, pero con 17 kilómetros, con deuda y con el obrador parado", indicó Kicillof.

Las construcciones de segundas calzadas sobre el corredor atlántico se retomaron tras haber sido paralizadas en septiembre de 2019 y demandaron una inversión de 20 mil millones de pesos. En la ruta 11 se llevó a cabo la pavimentación de 96 kilómetros en un tramo comprendido entre General Conesa y Mar de Ajó, pasando por la localidad de San Clemente del Tuyú.

La duplicación de calzada incluyó además la creación de retornos, ingresos a los balnearios y señalización. Por otra parte, se construyó la segunda calzada sobre 62 kilómetros de la ruta 56, conectando a General Conesa y General Madariaga mediante dos carriles por sentido, con lo que se aumenta la capacidad de circulación y se le otorga a la traza la misma jerarquía que tienen la autovía 2 y las rutas provinciales 63 y 11.



Desde el Gobierno bonaerense, se precisó que a partir de la culminación de estas obras, se brindan más comodidades a quienes transitan por el corredor y se reducen las posibilidades de accidentes. Así, se beneficia directamente a los municipios de General Madariaga, General Lavalle, Maipú, Tordillo y La Costa, en tanto que se contribuye a la seguridad de todos los que eligen las playas bonaerenses para pasar sus vacaciones.