El durísimo discurso de Máximo Kirchner a la oposición: "Aprendan a escuchar"

En su mensaje por el debate del Presupuesto 2022, dijo el diputado: "Ojalá hubieran reaccionado en el pasado tan meticulosa y agudamente quienes hoy son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia”.

En medio de la debate por el Presupuesto 2022, el diputado Máximo Kirchner lanzó un discurso durísimo contra el macrismo. "Aprendan a escuchar", decía en medio de los gritos opositores.

"Ojalá hubieran reaccionado en el pasado tan meticulosa y agudamente quienes hoy son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia”, afirmó.

La cámara de Diputados finalmente rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había presentado el Poder Ejecutivo. La votación finalizó con 121 votos a favor, 132 en contra y una abstención. De esta forma, en la primera sesión tras el recambio legislativo, la oposición bloqueó una ley importante para la gestión del gobierno nacional, más de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo un ex vicejefe de Gobierno, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un ex ministro del Interior y el ex presidente de esta Cámara ante una situación gravísima en la que dejaron este país cuando lo endeudaron en 44 mil millones de dólares”, aseguró Kirchner en su discurso.

Además, afirmó: "Yo lo escuché; aprendan a escuchar”, repitió varias veces Kirchner. Y agregó: “Lo que uno quiere es que podamos votar un pedido de nuestro Presidente, un Presidente que se compromete a enviar dos proyectos al Congreso cuando llegue el acuerdo con el Fondo Monetario”. “Quizás fue la cobardía de no poder mandar ese proyecto acá, votemos por sí o por no y terminemos con el show”, cerró.

Luego, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, lo cruzó: “Presidente, hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, nuestro bloque iba a acompañar; no va a acompañar que vuelva a comisión”.

Y argumentó: “¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar y entender cuando uno gana y cuando uno pierde. En la Ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo nunca nos votó un Presupuesto; en la provincia de Buenos Aires, nunca votó un Presupuesto; en el gobierno de Mauricio Macri, nunca votó un Presupuesto; si quieren gobernar, dialoguen. Cuando ganan, no dialogan, y cuando pierden tampoco”.