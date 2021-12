Comienza a discutirse el Presupuesto 2022 en la provincia de Buenos Aires

Este jueves a partir de las 15 horas, el titular de ARBA, Cristian Girard, asistirá a la comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara baja bonaerense para explicar el Presupuesto 2022 y la Ley Impositiva. De esta manera, será la primera instancia de la oposición para hacer consultas y comenzar la negociación de ambos proyectos.

Vale remarcar que el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto e Impositiva 2022 el 29 de noviembre pasado. Es decir, desde esa fecha tomó estado parlamentario y fue derivado a la comisión de Presupuesto que está a cargo del diputado Juan Pablo de Jesús, quien desde que Martín Insaurralde asumió como jefe de Gabinete en la Provincia, el legislador trabaja codo a codo con él en el Ejecutivo.

El presupuesto está estipulado en uno $3,1 billones y las subas más significativas estarán en los Ministerios de Seguridad y Educación. También se prevé un déficit de $50 millones y un pedido de endeudamiento por $94.670 millones.

Desde el bloque de Juntos, algunos legisladores ya cuestionaron públicamente el Presupuesto 2022. El vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Daniel Lipovetzky, detalló al portal Diputados Bonaerenses que “en el Presupuesto 2022 prevén una inflación del 35% acorde a lo estipulado a nivel nacional, pero plantean un tope de incremento del 45% en los impuestos”.

Además agregó que el ministro de Hacienda, Pablo López “dijo que no había un aumento de impuestos y están poniendo el tope de 45%, hay algo que no nos cierra y queremos que nos expliquen”. En tanto remarcó que “queremos plantear que los inmobiliarios para los baldíos tienen que tener tope. Este año no tuvieron y hubo aumentos muy grande para inmuebles chiquitos de gente que se compró un terreno y no pudo ahorrar para construir”.

Por su parte, Cristian Girad hará una acérrima defensa de la Ley Impositiva, ya que allí están los impuestos provinciales que su área, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), será el ente recaudador.

En lo que hace al impuesto Inmobiliario Urbano Edificado, para dotar al Impuesto de mayor progresividad, se establecen topes de crecimiento del gravamen respecto del año anterior, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio. El Urbano Edificado es para determinar el impuesto correspondiente a la tierra urbana con incorporación de edificios. A dicha alícuota se sumarán las valuaciones de la tierra y las mejoras si las hubiera.

Las subas serán 25% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible en 2022 sea de hasta $1.577.703 inclusive. Serán del 35% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible en 2022 sea superior a $1.577.703 y hasta $3.262.500 inclusive. Y del 45% cuando se trate de inmuebles cuya base imponible en 2022 sea de $3.262.500 y hasta $21.750.000 inclusive. Cuando se trate de inmuebles cuya base imponible sea mayor a $21.750.000 el porcentaje se determinará bajo una fórmula específica.

Con relación al impuesto Inmobiliario Urbano Baldío, se reconstruyen los límites de la tabla de alícuotas con el objetivo de no incrementar la presión tributaria (igual alícuota implícita). En el impuesto Inmobiliario Rural se establece el mismo escalonamiento progresivo que en el Edificado. Es decir, la mayoría de las y los contribuyentes tienen un incremento inferior al 35%.

En tanto el mínimo de Ingresos Brutos, según el artículo 35, el mínimo quedará fijado en $892. La suba será progresiva en base a la categoría del monotributo. Por otra parte y sobre el impuesto Automotor o las patentes se disponen topes de crecimiento del Impuesto que son ascendentes a mayor valor. De esta forma, la mayoría de los dominios abonarán un incremento igual o menor al 35%.