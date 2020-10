El Presupuesto 2021 presentado por el gobierno nacional ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fue sin el respaldo de Juntos por el Cambio, que pese a haber solicitado modificaciones en el anteproyecto, terminó inclinándose por no acompañar. En este marco, en la provincia de Entre Ríos, el proyecto recibió elogios porque contará una reivindicación histórica: los excedentes derivados de la Represa de Salto Grande serán girados automáticamente a la provincia.

El gobernador Gustavo Bordet calificó de “histórica” la inversión planificada en materia de obra pública, que ascenderá a los 8 mil millones de pesos el año próximo. Los recursos llegarán del 1 al 10 de cada mes, en base al cálculo derivado de las transacciones económicas del mes inmediatamente anterior.

La medida significa una respuesta largamente esperada por los entrerrianos. El propio Bordet se había sentado a realizar la solicitud en persona ante el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el último 20 de octubre. En la proyección, los fondos serán invertidos en proyectos de infraestructura que encare la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande –Cafesg- en el territorio de la provincia.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Trabajamos junto a los intendentes, los organismos nacionales y nuestros legisladores para introducir el financiamiento de obras para Entre Ríos. En especial, las referidas a infraestructura vial, agua y saneamiento, desagües pluviales, protección de costas, obras contra inundaciones, educación, y planes de mejoramiento de barrios de ciudades y pueblos de la provincia”, remarcó el gobernador en contacto con medios oficiales.

El mandatario consideró, además: “La obra pública tiene un rol fundamental en la recuperación de la economía en este escenario tan difícil. Por eso nos satisface enormemente el trabajo de articulación que llevamos adelante con los distintos ministerios nacionales y nuestros representantes en el Congreso para que nuestra provincia pueda desarrollar su infraestructura”.

El debate en el Congreso

“Recibimos el proyecto el 15 de septiembre y hemos desarrollado un extenso trabajo en comisiones, con más de ocho reuniones. Asistieron el ministro de Economía, Martín Guzmán; los secretarios de Hacienda, Finanzas y Política Económica, pero también los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Es decir, se ha elaborado una norma con todos los enfoques posibles desde el Estado” indicó a El Destape Marcelo Casaretto, diputado nacional entrerriano del Frente de Todos.

El legislador, que es secretario de la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Carlos Heller, señaló además que el Presupuesto llegará al recinto con más de 40 modificaciones en relación al texto original: “Desde Entre Ríos planteamos algunos ejes básicos, como el giro automático de los excedentes de Salto Grande, que es una reivindicación histórica. Además, se incorporaron incontables obras públicas”.

Para cerrar, Casaretto subrayó que, en caso de aprobarse, el proyecto contemplará un crecimiento de los ítems vinculados no sólo a obra pública –pasará del 1,1% al 2,2% en un año, es decir, crecerá el 100% en términos nominales- sino que también en salud y educación: “El objetivo es estar al lado de las familias y empresas argentinas.

Sim embargo, desde la oposición tildaron al proyecto de “inconsistente”. Así lo hizo en contacto con El Destape, Gabriela Lena, legisladora nacional de Juntos por el Cambios –JxC- de Entre Ríos. La oriunda de Chajarí (departamento Federación) resaltó que el proyecto enviado por Guzmán al Congreso “no refleja lo que pasa en la economía”.

Acorde a la mirada de la dirigente radical, no hay certezas en torno a cómo se repartirán los fondos de la coparticipación: “Va a depender de la cara del gobernador y la voluntad del presidente. No es equitativo. Además, solicitamos que el Impuesto PAIS fuera coparticipado, por pedido expreso de nuestros gobernadores, pero no tuvimos eco en los funcionarios nacionales”.

La legisladora puso en duda el plan de obras anunciado por el gobierno nacional: “Por ahora son promesas, porque no hay una asignación presupuestaria. Si bien es cierto que hubo una mejora, no termina siendo un presupuesto sincero. En otras condiciones hubiéramos acompañado, porque es un momento difícil y hubiera sido una muestra de consenso. Pero no estuvieron dadas las condiciones mínimas”.

En la sesión del miércoles, asimismo, los legisladores entrerrianos de Juntos por el Cambio sí acompañaron algunos artículos, en particular el que modifica el reparto de excedentes de la Represa de Salto Grande, que ahora llegarán a las arcas de la administración provincial.

Las obras planificadas para Entre Ríos

A través del Enohsa -Ente nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, conducido por el concordiense Enrique Cresto– se priorizarán obras por 5 mil millones de pesos. Entre ellos, mejoras en la provisión de agua potable de Paraná, Concordia y Diamante, además de una sistematización de desagües cloacales para Villaguay.

- Obras por 506 millones de pesos del programa Argentina Hace, en localidades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay y Concepción del Uruguay. También se contemplan recursos para juntas de gobierno, que serán administrados por el Ministerio de Planeamiento de la provincia.

- El Programa Mejoramiento de Barrios planifica trabajos en Federal y Villaguay.

- Trabajos de desagües pluviales, protección de costas y obras contra inundaciones, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas. Se destaca el sistema de protección contra crecientes en el barrio Nebel de Concordia.

- Trabajos en Escuelas Técnicas, establecimientos rurales y Unidades Educativas de Nivel Inicial.

- Entre las obras viales, se destacan la repavimentación de la RP 45 en el tramo de su intersección con la RN 12 e Ibicuy; en la RP 6, en el tramo entre la RN 18 y la RP 39; la reconstrucción de la RP 32 y el pavimento y ensanche del Puente de la RP 20, en el tramo entre la RN 18 y la escuela 77 “Del Pericón”.

- Está planificada además una partida para realizar estudios de planificación de un futuro puente que una Paraná con Santa Fe