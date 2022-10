Cómo sigue la causa por la represión en Gimnasia-Boca

La subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense fue aceptada como querellante. Cómo avanza la causa.

La Fiscalía Nº8, a cargo de Martín Almirón, y el Juzgado de Garantías Nº6 que tiene de titular a Agustín Crispo, aceptaron como "particular damnificado institucional" a la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en la investigación que se lleva adelante por la represión policial en el partido Gimnasia-Boca.

Semanas atrás el organismo presentó un escrito para formar parte de la IPP 06-00-43078-22 que tramita la Fiscalía Nº8 y el Juzgado de Garantías Nº 6. Para ello se basa en el Decreto Nº526/2021 que firmó Axel Kicillof y que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 28 de julio.

Fuentes provinciales explicaron a El Destape que "no hay muchas novedades" en el avance de la investigación. En tanto, desde el entorno del fiscal Martín Almirón indicaron a este medio que "no brindará información a los medios de comunicación" y que tampoco "realizará conferencias de prensa" sobre la investigación.

El hincha tripero que perdió un ojo por la represión policial

Rodrigo Arballo, socio de Gimnasia y Esgrima La Plata, perdió el ojo izquierdo y sufrió una fractura de malar y pómulo al ser atacado por agentes policiales durante la brutal represión desatada en las inmediaciones de la cancha de Gimnasia, el pasado 6 de octubre.

En declaraciones al portal 0221, el hincha sostiene que la policía le disparó "a un metro" de distancia. Ahora, junto a su familia se encuentra "pidiendo una colaboración para costear todos los gastos que tuvo por lo sucedido".

"Llegué 20 minutos antes del partido y las puertas ya estaban cerradas, algo que nunca se había visto. Estaba contra la valla con mi ticket en la mano y empezaron a empujarme", relató. Además agregó que "cuando me di vuelta para ver qué pasaba recibí el disparo en la cara. El policía estaba a un metro. Después de eso me pegaron un piedrazo en la cara y me desmayé. Mi señora tiene nueve balazos en la espalda", relató.

Su hermana lo encontró inconsciente y lo llevó como pudo hasta el hospital. "Me arrastró hasta el auto que estaba a unas 15 cuadras y me llevó al hospital San Martín, en donde no quisieron atenderme. Después de eso me llevó al Rossi en donde me dejaron internado".

Tras el duro relato de su actual estado de salud, Arballo informó que quienes quiera colaborar podrán hacerlo por transferencia a través de su alias bancario VEINTIDOS.RODRIGO.