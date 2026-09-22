Polémica por la Marcha del Orgullo: la decisión de Jorge Macri ante la visita del Papa

En el marco de los preparativos para los eventos masivos previstos en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri se refirió a las negociaciones para modificar el cronograma habitual de movilizaciones. Durante una entrevista en Radio Rivadavia, el Jefe de Gobierno porteño confirmó que existen conversaciones avanzadas con los organizadores de la Marcha del Orgullo para trasladar la fecha del evento a raíz de la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia católica.

{{{htmlAmp}}}

Macri sostuvo que el objetivo central de la administración es garantizar que todas las actividades puedan llevarse a cabo de manera ordenada, destacando la excepcionalidad del arribo papal. Según explicó, la intención no es cancelar la convocatoria, sino buscar una fecha alternativa mediante acuerdos con los distintos colectivos que impulsan la manifestación anual.

El pedido de reprogramación y la justificación oficial

Jorge Macri remarcó que las conversaciones abarcan a todos los sectores involucrados en la logística del evento. "Estamos en diálogo con todas las organizaciones. Con la mayoría nos hemos puesto de acuerdo en postergarla unos días", afirmó y recordó que la movilización ya ha sufrido modificaciones en ediciones anteriores sin que ello represente un impedimento.

En ese sentido, mencionó que en la edición previa también se resolvió un cambio de fecha: "El año pasado ellos mismos la pospusieron también, con lo cual no es una fecha que está escrita en piedra". Además, vinculó esta decisión a antecedentes cercanos y a la conmemoración vinculada al Día del Africano, señalando que diversos actos de gran magnitud suelen reacomodarse por razones organizativas.

Para fundamentar el pedido de postergación, Macri enfatizó el carácter histórico de la llegada de la comitiva eclesiástica. "La visita de un Papa es un hecho extraordinario que ocurre cada 30 o 40 años en cualquier lugar", argumentó, al tiempo que apeló a la colaboración de la ciudadanía para asegurar la convivencia pacífica de diferentes expresiones.

"Yo asumí diciendo que yo quiero una ciudad donde pueda convivir la marcha del Orgullo y la marcha del Niño por Nacer, o sea, esta es una ciudad de diversidad. Ahora, me parece que todos podemos hacer un poco de esfuerzo y ayudar a una convivencia sana."

La aclaración sobre las declaraciones del canciller Quirno

La reprogramación de la marcha generó controversia tras una serie de declaraciones públicas que parecieron contradecir la postura del Ejecutivo porteño. Al ser consultado sobre el tema, Jorge Macri se refirió puntualmente a las palabras del canciller Quirno, a las cuales calificó como confusas respecto del esquema que se venía planificando.

Macri detalló que los dichos del funcionario nacional generaron interpretaciones erróneas sobre si realmente se había solicitado o no el cambio de fecha. "Ayer el canciller Quirno hizo una declaración poco clara porque en realidad esto además lo venimos hablando en la mesa de organización de la visita del Papa, también con la ministra de Seguridad de Nación", indicó durante el reportaje.

Al profundizar sobre el malentendido, Macri consideró que el canciller "probablemente no tenía la información" completa sobre los acuerdos previos alcanzados en el ámbito de seguridad y coordinación general. Explicó que la ausencia de conflictos radica precisamente en que la movilización se llevará adelante, pero en un día diferente al estipulado inicialmente.

"Él dice como que no va a haber ningún problema con la marcha, entonces muchos dijeron: '¿viste que no pidieron correrla?'. No, no va a haber ningún problema porque nunca hay problemas y siempre se lleva adelante, pero en el marco de una fecha distinta a la que se había planteado", concluyó Macri sobre el estado de las negociaciones.