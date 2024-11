Adorni derrapó: dijo que “la desigualdad no importa” y se comparó con Elon Musk

El vocero presidencial, Manuel Adorni, protagonizó un nuevo derrape y afirmó que “la desigualdad no importa” y planteó la meritocracia como solución. También se definió “rico” para compararse con el dueño de X, Elon Musk. Las declaraciones del funcionario se dan el mismo día que un informe de la UBA alertó que la indigencia crece más que la pobreza en la Argentina y señala que un alarmante 11,4% de la población pasó de la pobreza a la indigencia en el último año.

“Lo de la desigualdad es una discusión larga en el mundo y larga también en la República Argentina. Vos podés tener una desigualdad muy grande entre dos personas ricas, digo por ejemplo, tenés una desigualdad muy grande entre Elon Musk, que tiene 200.000 millones de dólares, y yo, hay una distancia, hay una desigualdad enorme entre Elon Musk y yo, simplemente por una cuestión de ingresos y de capital acumulado", comenzó diciendo Adorni en la conferencia de prensa.

En este marco, utilizó el término desigualdad para comparar a dos persona que "no tienen necesidades". Y argumentó: "Y la verdad que ahi mucho no importa la desigualdad, no puedo cuestionar la riqueza de de Elon Musk porque él hizo más cosas que yo o se animó a hacer cosas que yo no, entonces es razonable, que la desigualdad tiende al infinito".

"Ahora en Cuba vos no tenés desigualdad y son todos pobres, entonces prefiero tener desigualdad, si Elon Musk que tiene y yo estamos dentro de una desigualdad brutal y nos separa a una distancia de años luz en términos de riqueza. Bueno, la verdad es que prefiero esa desigualdad y no ser igual donde todos seamos pobres", disparó. En este marco, concluyó al afirmar que "la desigualdad es un tema que debe preocupar, lo que debe preocupar es efectivamente la riqueza o la pobreza, eso es lo que uno tiene que apuntar a solucionar".

Un informe de la UBA alerta que la indigencia crece más que la pobreza en la Argentina

Las declaraciones de Adorni fueron el mismo día que se conoció el estudio que analiza datos del segundo trimestre de 2024 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y que señala que un alarmante 11,4% de la población pasó de la pobreza a la indigencia en el último año.

En cuanto a los números, reveló que hubo un aumento del 43,3% en la pobreza en el último año y alertó una "caída en la indigencia de un número alarmante de esos pobres". Detalla también que "un 11,4% del total de la población pasó de la situación de pobreza a un escalón aún peor".

En términos interanuales, el informe detalla que entre el primer trimestre de 2023 y 2024 hubo un crecimiento del 43.3% en la población bajo la línea de la pobreza en general (de 11.352.905 a 16.269.174) pero con un incremento muy pronunciado del 131% en la población indigente (de 2.602.472 a 6.012.772). En ese sentido, alerta que el aumento del segundo trimestre de 2024 no tiene precedentes en el período registrado en la pobreza. Alcanzó un 55% y la indigencia llegó al 20,3%.

Según los datos de la EPH, existen 6.012.772 personas que viven en hogares indigentes, con un pico de individuos en el segundo trimestre de 2024 y 16.269.174 personas que viven en hogares pobres. Se trata de los valores más altos registrados desde 2016.