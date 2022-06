Planes sociales: dirigentes sociales salieron a responderle a Cristina Kirchner

La vicepresidenta planteó que el Estado debe recuperar el rol de las políticas sociales y dirigentes de distintos movimientos criticaron su discurso.

El discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores por el Día de la Bandera provocó cierto malestar en algunos dirigentes sociales, quienes repudiaron públicamente las palabras de la ex presidenta por sus críticas hacia la distribución de los planes sociales.

"Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas", fueron las palabras que dijo Cristina.

Al respecto, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois expresó: "La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte".

Uno de los más duros fue Luis D’Elia, quien acusó a la vicepresidenta de haberle "declarado la guerra a todos los movimientos sociales de argentina en general y a los kirchneristas en particular".

También se sumó el líder de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y dijo en diálogo con AM750 que Cristina "tuvo un tono demasiado despectivo con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales": "No lo comparto. Es parte de un debate al interior del FdT. Tiene una diferencia política válida con un sector de los movimientos sociales y le erra al enfoque. Hay una estigmatización a ese esquema organizativo comunitario".

Dirigentes de la izquierda como Néstor Pitrola, exdiputado nacional del Frente de Izquierda, se sumaron a las críticas. “Cristina se sumó a la campaña de Clarín y Cía contra las organizaciones sociales de lucha que combaten el punterismo del Estado que ella reivindica. Pregunta ¿Por qué no universalizan los planes sociales mientras no hay trabajo genuino disponible para todas y todos?”, se preguntó.

En este sentido, se sumó la Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie Silvia Saravia quien dijo: "Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno".

Durante su discurso, Cristina Kirchner se refirió a la distribución de planes sociales, de crecimiento exponencial desde que ella dejó la Casa Rosada y consideró que es necesario que el Estado nacional recupere "el control, la auditoría y la aplicación" de estas políticas.