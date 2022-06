Planes sociales: de qué se trata el proyecto que elogió Cristina Kirchner para convertirlos en empleo

La vicepresidenta recibió en su despacho al intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, quien le llevó una propuesta para convertir prestaciones en capacitaciones de diferente oficio.

La vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner comunicó a través de sus redes una reunión que mantuvo con el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, en donde hablaron en torno a una propuesta para "transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. La charla se dio dos días después de que CFK propuso eliminar la intermediación de las organizaciones en las prestaciones.

En diálogo con El Destape, el intendente dio detalles sobre la charla que mantuvo con la vicepresidenta. “Le presenté un proyecto muy novedoso”, aseguró y agregó que en su distrito “hay 334 programas Potenciar”. En ese sentido, la idea de Zurro es “firmar con convenio con Zabaleta (ministro de Desarrollo de la Nación) para que desde el Municipio podamos aportar un plus con el que le pagaríamos la obra social que sería IOMA”.

“Estamos hablando de unos $2.500.000 y entonces tendrían un régimen laboral de 20 horas, y así los capacitaríamos en distintos oficios como puede ser carpintería, corte de pasto, y demás trabajos”, dijo. Para el dirigente, “nadie pasa de la pobreza estructural a tener un trabajo pleno de un día para el otro”. El hecho de capacitarlos implicaría también que “en el medio no sean discriminados por estar cobrando un Programa, sino que se estarían capacitando. Yo no quiero mano de obra barata”, afirmó.

Respecto de la duración de la capacitación, Zurro señaló que “será hasta que la Argentina esté en pleno empleo”. En relación a la recepción de la propuesta por parte de Cristina Fernández, el jefe comunal dijo que “cuando tenés una idea y se la presentás a Cristina, ella te la potencia. Lo vio muy bien, ella es mi jefa y la quiero en 2023”. Además disparó contra un sector del Frente de Todos: “Yo no formo parte del grupo de ingratos como muchos ‘Chinos Navarros’”.

Vale remarcar que el próximo viernes en Chaco la liga de gobernadores se reunirá y tratará, entre otros temas, el pedido de que la administración de los planes sociales sea quitada a los agrupaciones para que el control quede a cargo del Estado. El debate se generó tras los inconvenientes vinculados a los planes sociales se incrementaron en las últimas semanas luego de que las manifestaciones con cortes de calle en el centro porteño se multiplicaran.

La discusión por los planes

Los programas sociales fueron objetados por la Vicepresidenta en el plenario de la CTA que encabezó el lunes. “Las políticas sociales no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja, sobre todo las mujeres que son las más explotadas”, dijo.

Los dardos tuvieron como destinatario las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie o el Movimiento de Trabajadores Excluidos. La entidad que comandan Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro fue la principal objetada por la Vicepresidenta. “¡En nombre de Perón y Evita! Si Evita los viera. ¡Mamita!”, lanzó la ex mandataria.