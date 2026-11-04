El PJ promete sumar a la CGT a su próxima cumbre preelectoral

La CGT se aseguró esta semana un llamado de los principales referentes del peronismo a la próxima cumbre entre sectores, luego de haber sido marginada de dos instancias previas. El compromiso llegó al cabo de los contactos que la “mesa chica” de la central mantuvo en los últimos días con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y Sergio Massa. Sin fecha confirmada se les hizo saber a los dirigentes que serán parte de una tercera convocatoria por ahora prevista para después de la visita del Papa León XIV a la Argentina y antes de fin de año.

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La falta de inclusión de los sindicalistas se había convertido en comidilla política y gremial en las últimas semanas luego de dos encuentros sin su presencia: el de agosto, en el Hotel Emperador, y el de octubre en la Casa de la provincia de La Pampa. En ambos casos la lista de buena fe fue similar, con Kicillof, Kirchner y Massa como ejes, y la participación de los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), el senador José Mayans, el diputado Germán Martínez y los dirigentes Gerardo Zamora y Juan Manuel Olmos.

En la CGT había inquietud por la memoria reciente de varias elecciones sin llamado alguno de la política a escuchar su postura antes de la definición de las listas. El encono se concentró en esas oportunidades en Cristina Fernández de Kirchner, la principal responsable del armado de las candidaturas y también de la decisión de no participar a los gremialistas.

Es que Cristina mantuvo en sus mandatos como presidenta y también como vice una relación distante con la cúpula ejecutiva de la central obrera y un vínculo de atención con sólo unos pocos dirigentes como Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Abel Furlán (hoy desplazado de la Unión Obrera Metalúrgica, UOM, por una intervención judicial), Mario Manrique (adjunto de los mecánicos del Smata) y Vanesa Siley (judiciales de Sitraju). Con los referentes de sectores tradicionales como los “gordos” de los grandes gremios de servicios o los “independientes” de diálogo con todos los gobiernos, en cambio, tuvo un trato sinuoso y caracterizado por la desconfianza mutua.

Con Máximo Kirchner tras la detención de Cristina el panorama no mejoró incluso a pesar de los intentos de mediadores como Olmos o el senador Eduardo “Wado” de Pedro. Por el contrario, la tensión llegó a un pico en mayo pasado tras el acto por el Día del Trabajador organizado por la CGT: Máximo les reprochó en esa oportunidad a los dirigentes no haber mencionado a su madre en la convocatoria y les exigió recuperar la voluntad de defender a los trabajadores. Le contestaron Sola y Jerónimo con el argumento de que el diputado y líder de La Cámpora no tiene ascendente sobre la central obrera como para decirles a sus líderes cómo comportarse.

El transcurso de los meses, sin embargo, aplacó los ánimos y se restablecieron los puentes entre los gremialistas y el cristinismo. Al mismo tiempo que cesaron las hostilidades llegó el mensaje de la CGT de que reclamaba estar presente en la mesa de decisiones del peronismo para el diseño de una estrategia electoral y, eventualmente, la inclusión de dirigentes en las listas de candidatos para el año que viene. Para las legislativas de 2023 la central había proyectado lanzar a Sola como postulante en la provincia de Santa Fe pero no hubo siquiera un lugar donde pudiera sugerirlo.

La tarea diplomática se la repartieron Jerónimo, Sola, Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) y Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) para abordar a Massa y Máximo Kirchner, y Héctor Daer y Octavio Argüello para hacer lo propio con el gobernador bonaerense. Previamente habían restablecido contacto con los mismos gobernadores con los que habían cifrado la esperanza de frenar la reforma laboral y que, en el debate, terminó por desvanecerse.

Uno de los triunviros de CGT avisa que la central, en la próxima ronda electoral, será “protagonista, no espectadora” y podrá incidir en el diseño de la campaña, el discurso de los candidatos y hasta sumar postulantes propios. Negó que el cambio de postura tuviera su origen en una súplica de la central para ser incorporada a los debates y sostuvo que, simplemente, los actores principales del PJ “se dieron cuenta” de que no podían marginar más al sindicalismo.

En paralelo la central se recluirá a la espera de la llegada del Papa. Espera con interés la convocatoria al campus de la Universidad Católica Argentina (UCA) adonde la agenda del pontífice la incluyó en un encuentro masivo con empresarios y movimientos sociales. Pero, como suele suceder en las convocatorias numerosas, ningún dirigente prevé resultados palpables más allá de lo que vaya a declarar el líder religioso. La doctrina humanista y en salvaguarda de la justicia social que sostuvo en lo que va de su papado bastan para entusiasmar a los dirigentes con un impacto negativo sobre la imagen de Javier Milei.

Y, convencidos de esa repercusión, en la CGT confirmaron que antes de fin de año llevarán a cabo un “miniparo” o huelga relámpago por un lapso de entre dos y seis horas a nivel nacional con permanencia en los lugares de trabajo. Se trata de una acción módica, que minimiza los efectos y la duración de un paro nacional tradicional, pero que busca capturar para la organización algo del perfume levantisco que anhelan de León XIV.