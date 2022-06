Protestas en el centro: no se destrabó el conflicto entre los piqueteros y el Gobierno

Desde el Ministerio de Desarrollo confirmaron que el titular de la cartera, Juan Zabaleta, no va a recibir a representantes de Unidad Piquetera mientras se mantenga la marcha. Del otro lado piden más planes. "De acá no nos vamos", afirman.

Organizaciones enmarcadas en la denominada "Unidad Piquetera" que colapsaron este jueves el centro porteño piden ser recibidos por el ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta. Desde esa cartera aseguraron a El Destape que no va a reunirse con los piqueteros "con la movilización en marcha".

Quienes encabezan la protesta fueron recibidos hoy al mediodía por Pablo Pais, un subsecretario que cumple las funciones de mantener diálogo operativo con ellos. "Dicen que no nos reciben con la gente en la calle. Nos tendrían que haber recibido ayer: la gente no estaba en la calle. El ministro tomó la decisión de no recibirnos. ¿Dónde está el ministro?", afirmó al salir Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Desde Desarrollo contaron a este portal: "La última reunión de Zabaleta con ellos fue el 11 de abril. Fue la sexta reunión en ocho meses. Después no los recibió más". Además, había incertidumbre por la ubicación actual del ministro.

Desde la Unidad Piquetera dudaban de que Zabaleta estuviera en el país. "Está acá en la Ciudad de Buenos Aires el ministro", confirmaron a El Destape desde Desarrollo. Es que ayer participó en Paraguay de una reunión del Mercosur de ministros de esa especialidad .

Los piqueteros reclaman aumentar el volumen de cantidad de planes por la situación económica actual. La contraoferta del Ministerio al momento es ofrecer financiamiento para cooperativas y desarrollar proyectos a distinta escala.

Los manifestantes arrancaron desde la esquina de las avenidas Corrientes y 9 de Julio y la esquina de la avenida Independencia y 9 de Julio, para luego marchar a la sede de la cartera que conduce Juan Zabaleta, ubicada en la avenida Belgrano y 9 de Julio. "Nos quedaremos por tiempo indeterminado", dijo Eduardo Belliboni.

Hoy la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el Ministerio de Desarrollo Social "dialoga permanentemente" con las organizaciones sociales, pero también "exige que se cumplan algunos requerimientos que tienen que ver con las contraprestaciones de los planes sociales".

"El Gobierno no hace promesas. Gobierna y gestiona. El ministro de Desarrollo Social (Juan Zabaleta) está tomando las medidas que corresponde, dialogando permanentemente pero también exigiendo que se cumplan algunos requerimientos que tienen que ver con contraprestaciones sobre los planes sociales", dijo Cerruti en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

En ese marco, la funcionaria fue consultada sobre la manifestación que realizan esta mañana organizaciones de izquierda que conforman la denominada "Unidad Piquetera", que comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Obelisco, desde donde marcharán más tarde hasta el Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de la creación de "trabajo genuino y asistencia alimentaria a los barrios más pobres".

"En el presupuesto sigue siendo del 3,5 por ciento del PBI el gasto para políticas sociales, con lo cual se sostiene y se incrementa permanentemente la preocupación del Gobierno con respecto a las demandas sociales", manifestó la portavoz.