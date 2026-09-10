Miguel Ángel Pichetto analizó la situación económica del país y lanzó una dura advertencia sobre el impacto de las políticas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei. El dirigente remarcó el valor del recuerdo popular sobre los años de gestión justicialista y alertó sobre la destrucción del poder adquisitivo y las oportunidades de progreso.

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"La gente sabe en algún lugar de su memoria y de su corazón que como los gobiernos peronistas siempre estuvo mejor, no peor", afirmó el dirigente al contraponer ese período con el presente económico.

Al describir los efectos de las medidas oficiales vigentes, Pichetto cuestionó con dureza el deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora. "Este gobierno se lleva puesto todo. Fijate el bajo nivel del poder adquisitivo de la gente que no llega al día 20, el nivel de endeudamiento, la pérdida de empleo en el sector privado y también la demolición del sector público", enumeró en declaraciones durante el programa Cara a cara.

Ante la consulta sobre la profundidad del avance del Gobierno nacional, Pichetto ratificó que el rumbo libertario pone en riesgo la estructura social tradicional de la Argentina. "La Argentina que nosotros conocimos, con una clase media, con ascenso social, con una mirada que tiene que ver con el futuro de sus hijos, con el estudio, con la universidad, ese modelo no va a ser posible continuando la política de Milei", sentenció.

Cuestionamientos a los ministros y a las exigencias fiscales

Por otro lado, Pichetto apuntó contra la orientación de los funcionarios del equipo económico y señaló severas contradicciones entre los pedidos que el Poder Ejecutivo le hace a la sociedad y la conducta de sus propios integrantes. Cuestionó a los "ministros de Economía que miran para afuera" y se refirió a las iniciativas tributarias y financieras que promueve el oficialismo.

"A mí no me gusta hacer esquemas personales, pero cuando vos convocás a determinadas acciones para que la gente ponga los dólares, la ley de inocencia fiscal, el Banco Central, todo eso, vos tenés que actuar también en consecuencia para que tus acciones personales como funcionario y como ministro tengan un correlato con lo que le estás pidiendo a los demás", concluyó.