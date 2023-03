Máximo llamó a "abandonar aventuras personales" y representar "los intereses del pueblo"

El diputado nacional pidió más participación del pueblo y sostuvo que deben debatir lo pendiente.

El diputado nacional Máximo Kirchner llamó a "abandonar las aventuras personales" y representar "los intereses del pueblo", brindarle un lugar de participación activa a la gente y pidió a la dirigencia "no tener miedo". Sus declaraciones se dieron en el predio de la UTN de Avellaneda, donde se llevó adelante un nuevo plenario de la militancia bajo el lema "Luche y vuelve: Cristina 2023" para pedir por la candidatura en las próximas elecciones de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien el Poder Judicial busca proscribir por la causa Vialidad.

Tras las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el dirigente político tomó la palabra y manifestó: "Creo que nos debemos como espacio político, social, cultural y sindical, una discusión y un debate sobre cuáles compromisos pudimos asumir y cumplir y cuáles aún tenemos pendientes como fuerza política para con los argentinos y las argentinas que en el 2019 concurrieron masivamente a las urnas para dar por terminado un corto proceso, pero inmensamente dañino para nuestro país". Y señaló: "Este tipo de situaciones que vienen sucediendo deja en claro los errores que hemos cometido. Porque la historia dirá quién creó el problema: fue Mauricio Macri, el gran empresariado argentino, los dueños de los medios de comunicación".

De cara a las próximas elecciones nacionales, Máximo advirtió que si el macrismo vuelve a triunfar hará "lo mismo de siempre" -el egoísmo, la codicia, la avaricia y el endeudamiento- pero advirtió: "Eso no es motivo suficiente para pedir que nos voten, es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Macri o cualquiera de sus copias". Y añadió: "Necesitamos representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas, como ha sido siempre nuestra historia. El país no puede estar de remate, hay que cuidarlo, la dirigencia política tiene que animarse a dar una pelea".

En una segunda línea, el diputado criticó el acuerdo con el Fondo: "Es imposible proponerle a los argentinos mejoras y a la vez enfrentar a los acreedores con esa deuda. Las dirigencias deberán dialogar con la sociedad, sin mentir, porque les quiero decir argentinas y argentinos que aquellos que se sienten inseguros, que reclaman mayores políticas para estar seguros en sus barrios o en las escuelas, que necesitan salarios mejores pagos, se necesitan recursos. Y si les interesa la educación, para más universidades y escuelas, se necesitan recursos". Y agregó: "Lo que cabe preguntarse es, ¿cómo van a hacer para hacer las dos cosas al mismo tiempo? Ese es el debate que debe darse en el 2023. Nunca les mentimos a qué venía el FMI, si nuestro frente político hubiese tenido mayor decisión y mayor coraje, la realidad y la negociación se hubiesen dado de otro modo".

Máximo Kirchner remarcó que mientras "el Fondo aprieta, Argentina cede" y en el medio, "nadie del Poder Judicial le ha preguntado al anterior gobierno sobre qué hicieron con los 45 mil millones de dólares". Y se refirió específicamente al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner: "En este país donde siempre se nos ha acusado y estigmatizado de violentos, cabe preguntarse cómo personas de 30 y 35 años llegan a ese punto. Es verdad que existe un patrón discursivo en los medios que habilita acciones de ese tipo como también demuestra que nuestro esfuerzo no fue suficiente para llegar a todos los lugares que tenemos que llegar como fuerza política organizada y militante".

Por otro lado, le habló directamente a los presentes: remarcó la importancia de la participación de la gente, "que no pierdan el amor propio y que no les quiebren el autoestima" porque cuando eso ocurre "se llevan puesto al pueblo". Y agregó: "Trabajan día a día para quebrarnos. Que no podemos, que no merecemos, que mejor es irse del país. Y nosotros, como espacio político, entendimos muy bien que puede haber un proyecto político para que la gente vuelva como ocurrió en 2003". Mientras que sumó: "Si queremos que nuestro pueblo pelee, batalle, genere, imagine y piense hay que escucharlo y empoderarlo. No hay que bajar al territorio, hay que subir a la militancia a los lugares de decisión y ahí vamos a ver cómo se negocia, se batalla y se discute".

A su vez resaltó que "no vamos a salir adelante si el miedo reina en la dirigencia", marcando que esto no significa hacer locuras sino "tener en claro las decisiones que tenés que tomar y las consecuencias". Mientras que señaló que, muchas veces, las dirigencias señalan a la gente y "reclaman que no se da cuenta y no participa, pero no las invitan ni les cuentan lo que está pasando". Y remarcó: "Tenemos un desafío enorme por delante, podemos construir ese lugar y quien diseñó la estrategia en 2019 vuelva a diseñarla".

"Es hora del pueblo, de la gente. Más que agradecidos deberían estar algunos de estar en algunos lugares con los que cada argentino y argentina sueña. Pedimos más humildad para construir una victoria en octubre, pero no para administrar la miseria del FMI, sino una victoria para que argentinos y argentinas disfruten de su tierra, de su riqueza, de su pueblo. Argentina para los argentinos y las argentinas", concluyó.

El documento debatido en el plenario

Según indicó la Militancia previamente, el objetivo es "realizar acciones para romper la proscripción" de las dos veces mandataria de la Argentina. "Esta convocatoria debe ser un punto de inflexión que dé inicio a un conjunto de acciones a lo largo y ancho del país, en cada provincia, en cada distrito, en cada barrio, en cada casa, para lograr, con el protagonismo de nuestro pueblo, romper la proscripción", señalaron. Y agregaron: "Cristina (Kirchner) es un programa en sí mismo y constituye la garantía indiscutida para la construcción de un país con justicia social, independencia económica y soberanía política. Es la compañera en la que se cifran las esperanzas del pueblo".

A su vez, a través de dicho documento, remarcaron que "con la nueva estrategia de guerra mediático-judicial-político, el neoliberalismo acecha una vez más sobre nuestra América" y advirtieron que los liderazgos populares de la región "son perseguidos, estigmatizados, judicializados" con una "finalidad explícita, la de ser proscritos para agrandar las chances de los partidos reaccionarios". En esa línea apuntaron contra el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, tras el intento de magnicidio perpetrado el pasado 1° de septiembre: "No es la primera vez que por distintos mecanismos intentan, mediante la persecución política, mediática y judicial, cancelar a quienes conducen el movimiento nacional. Lo hicieron con Perón durante 18 años".

El segundo lema que se destacó en el documento es "Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina" y la pregunta "¿Por qué tanta saña, persecución y odio contra Cristina Kirchner?". Y concluyen: "El liderazgo de Cristina es hoy irremplazable y sin alternativa. Cristina es la esperanza para vivir dignamente. Por eso, nuestra consigna es clara y determinante: romper la proscripción. Eso implica generar las condiciones para que cristina pueda ser candidata".