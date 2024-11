Desde Santiago del Estero, Cristina Kirchner cruzó a Milei: "Sólo va donde hay multimillonarios"

La ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, cuestionó desde Santiago del Estero las políticas del presindete Javier Milei pero, sobre todo, los intereses que defiende desde la Casa Rosada. "A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos. no solamente de los pocos que tienen guita y que cuida este gobierno. Él va solo donde hay multimillonarios. Son pocos y multimillonarios", remarcó.

CFK subrayó que los peronistas, en cambio, luchan por una Argentina donde "todos puedan aspirar al techo propio" porque "la propiedad privada tiene que ser una cosa que llegue a toda la sociedad", según dijo en referencia al discurso ultraliberal de Milei. "El peronismo llega siempre para sanar los desastres economicos que nos hacen en nombre del liberalismo económico", enfatizó también al recordar que en la crisis de 2001 "se cayó el país y estaba todo privatizado".

En ese sentido, añadió que "hoy el Presidente nos quiere vender la vuelta al modelo agroexportador" y afirmó que "al modelo agroexportador hoy quieren agregarle gas, petróleo y minería".

Cristina pidió "defender el Conicet, a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a la comunidad científica", y sostuvo que "tenemos que poder construir el Estado necesario para implementar un proyecto de desarrollo económico de crecimiento con valor agregado con innovación y tecnología".

En otro mensaje a Milei, la exmandataria recordó que "fue el Estado el que hizo frente al crack financiero de 2008" y recordó que ella, como Presidenta, le dio un préstamo de 70 millones de dólares a la General Motors. "¿Me van a venir a hablar a mí de que somos anticapitalistas? No me jodan más con esas cosas", reclamó.

También cuestionó a Elon Musk al recordar que, pese a su mensaje antiestado, su empresa de autos eléctricos Tesla comenzó a desarrollarse "gracias a un préstamo de 465 millones de dólares" de parte del gobierno de los Estados Unidos. Aun así, afirmó que "eso no significa que todo funciona fantástico en el Estado. Estamos dispuestos a discutir para lograr un Estado eficiente, y debemos hacerlo".

Además, cuestionó la conducta de Milei en la previa a la conferencia de la CPAC en Florida, la semana pasada, al decir que "a ver si alguno se cree que el presidente electo de Estados Unidos (Donald Trump) se parece a este. Este (Milei) aparece como un koala payasesco, humillante. Los argentinos no nos merecemos estas humillaciones". CFK elogió el proteccionismo de Trump al señalar que "él hace lo que tiene que hacer. Los que no hacen lo que deben son los que gobiernan este país, que gobiernan en contra de los intereses de los argentinos".

Cristina pidió un frente más amplio y habló de su condena en la Causa Vialidad

Respecto al plano político, sobre el final llamó a la construcción de un frente más amplio, que incluya a militantes de otros partidos, militantes sociales, de las iglesias, culturales e inclusive las empresas. "Nos quieren convencer de que lo indivual es la salida, pero no se va a salvar nadie así porque el militante fundamentalmente cree en lo colectivo", indicó al resaltar que "caminando juntos llegamos mucho mas lejos".

Al respecto, elogió al gobierno del anfitrión y gobernador radical K Gerardo Zamora, al recordar la política de transversalidad del primer kirchnerismo y señalar que "nos salió mal a nivel nacional, pero acá en Santiago del Estero salió bien".

En la semana en que se confirmó su condena por la Causa Vialidad, la exmandataria dejó también un mensaje para la militancia que la estaba escuchando en el marco del Día de la Militancia: "El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice".

Los ataques de Milei y de la Justicia contra CFK

El miércoles pasado, la Cámara de Casación confirmó la condena a seis años de prisión a la ex presidenta en la causa Vialidad. Así lo decidieron los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroeteveña en una resolución que también inhabilita a la exmandataria a ejercer cargos públicos.

"Condenar a Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", leyó el juez Hornos.

Al día siguiente, el Gobierno resolvió eliminar la jubilación de privilegio de CFK y la pensión que cobraba desde que falleció Néstor Kirchner. "Lo único que te faltaba Milei. Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un “Tribunal de Honor” para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?", le respondió la ex vicepresidenta.

"Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho). Y, entonces… ¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno", siguió CFK en la respuesta que le propició al Presidente. "Y a las viudas de los ex mandatarios, la pensión se les otorga exactamente por eso: por ser viudas de señores ex Presidentes de la Nación. Sino, preguntale a la viuda de De la Rúa, que cobra la misma pensión y, como te imaginarás, no lo hace por el buen desempeño en el cargo de quien fuera su marido; que se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos -literal- en Plaza de Mayo", agregó CFK.

Noticia en desarrollo