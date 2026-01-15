Las vacaciones no avanzan: por la recesión, los bonaerenses viajan a la Costa menos de 4 noches

A pesar de que Javier Milei difunda posteos que muestran la ciudad de Mar del Plata llena de turistas, la recesión económica actual se ve reflejada en estadísticas oficiales que muestran que los bonaerenses tienen un promedio de estadía en la costa de menos de 4 noches por familia. En las últimas horas, el Presidente dio retweet a un posteo del periodista Javier Lanari, quien acusaba de "hacer operaciones" de prensa en torno a la temporada de verano: "Ahora quieren instalar que la Costa argentina está llena solo los fines de semana. Que la gente va el viernes y vuelve el domingo. Así se ve Mardel un miércoles. Les molesta el éxito de la temporada. Otra opereta K menos...".

Según información oficial brindada por el gobierno bonaerense, "desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior". La tendencia se acentuó durante los primeros días de enero ya que "registró un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A estas preocupantes cifras se suma que "la estadía promedio de los y las bonaerenses es de 3,8 noches", indicando que la mayor afluencia de turistas se da sobre entre los días viernes a lunes. Los registros del Banco Provincia -la banca con más cantidad de clientes superando los 6 millones de usuarios- también da cuenta del desplome del consumo: en diciembre de 2025, la billetera virtual se utilizó un 21% menos. La preocupación de esta estadística radica en que el último mes del año cuenta con el plus del medio aguinaldo lo que habitualmente presupone un mayor consumo; pero este año fue todo lo contrario. Desde la entidad bancaria señalaron que "la retracción se observa a través de las operaciones con Cuenta DNI, superando el 41%".

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa dijo que “en comparación con veranos anteriores, los indicadores muestran que vienen menos turistas, que tienen estadías más cortas y que gastan menos: además, se observa que el turismo de clase media se desplomó por no poder contar con capacidad de ahorro”. “Esto es lo que está haciendo la política del Gobierno nacional sobre los miles de bonaerenses que viven del turismo: este Gobierno se convirtió prácticamente en una agencia para incentivar los viajes al exterior”, cerró.

La ocupación hotelera en los principales destinos de la Provincia

Desde el ministerio de Ciencia, Tecnología y Producción bonaerense a cargo de Augusto Costa, detallaron que la ocupación en Mar del Plata ronda el 60%, es 5 puntos menos que en 2025.

En Villa Gesell la ocupación es del 73%, 11 puntos menos; y Mar Chiquita está al 64%, 20,4 menos. En cambio, en el Partido de La Costa la ocupación es del 71%, teniendo 9 puntos más en relación al año pasado. Lo mismo ocurre en Pinamar, que actualmente tiene un 86% de ocupación, logrando 9 puntos más.

Finalmente, del 1° de diciembre 2025 al 11 de enero 2026 el flujo es de 3,6 millones de turistas. En comparación con la temporada 2024/2025 son 90 mil turistas menos (2,4% menos), y con la temporada 2023/2024 implica que hubo 327 mil turistas menos (8,3%).