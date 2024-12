Luego de la falta de consensos entre los bloques políticos de la Legislatura bonaerense para tratar el Presupuesto, la Ley Fiscal Impositiva y Endeudamiento, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que el presidente Javier Milei quiere "fundir a las provincias" y que tiene "particular saña" con su distrito, pero aseguró que no va a "permitir" que lo "quiebren".

"Yo no voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires. La lógica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen cosas o acompañen. No voy a entrar en ninguna extorsión y me voy a poner al frente de la defensa del pueblo de la provincia para cuidar su salud y su educación", explicó el máximo mandatario bonaerense en diálogo con Radio 10.

Para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el partido de Milei y el resto de la oposición tuvieron un rol central en la caída de la sesión, a quienes les recriminó haber planteado "cosas ajenas al presupuesto, con la vocación de que no saliera" ni la ley de leyes ni las otras dos iniciativas por las que -según dijo- se trabajó "más de 40 días para lograr su aprobación".

"Eran leyes fácilmente aprobables, sobre todo en un contexto en el que Milei tiene como objetivo fundir a todas las provincias, pero con particular saña a la provincia de Buenos Aires", resaltó el gobernador, y siguió: "Mientras reclamamos los más de 8 billones de pesos que nos adeuda la Nación, nos dedicamos -en la medida de nuestras posibilidades- a sustituir y tapar los agujeros que deja Milei".

En esa línea, Kicillof consideró que "el objetivo del Gobierno nacional era que tengamos más dificultades de cara al año que viene, entre los fondos que corta Milei y los problemas que puede generar no contar con estas leyes".

Qué proponía el Presupuesto de PBA

El mandatario bonaerense indicó que el presupuesto es "una ley que marca las prioridades, el plan de gobierno para el año que viene" y sostuvo que estaba "exactamente encuadrada en lo que nos comprometimos a hacer en las elecciones".

"Pretende marcar también a qué nos dedicamos. Salud, educación, seguridad, producción, fomentar el trabajo y estoy muy orgulloso. Contenía previsiones que terminaron en un limbo porque Milei decidió manejarse sin presupuesto. Nosotros, en las antípodas, hicimos todo lo posible para contemplar recursos para los municipios. Era un presupuesto peronista", subrayó.

Entre los puntos importantes de dicho Presupuesto -estipulado en $32.836.621 millones, es decir un poco más de 32 billones- estaban la inversión en Infraestructura por $2.682.725 billones; en Asistencia Social por $1.463.431 millones; en Salud por $1.262.011 millones; en Educación por $1.287.061 millones, y en Seguridad por $1.157.075 millones.

En contraposición a las políticas a nivel nacional, Kicillof esgrimió que su gestión se hizo cargo de "parte de la deuda que abandonó Milei, de parte de la cobertura de medicamentos y la compra de vacunas de dengue para cubrir lo que Milei no hace”.

"Estamos con todo este abanico de situaciones y dificultades. El gobierno de la provincia de Buenos Aires seguirá tratando de mostrar al pueblo cómo afrontar esas discusiones y funcionar como escudo frente a los derechos que están en riesgo", concluyó.