Encuestas 2023: Axel Kicillof lidera y Diego Santilli lo sigue en una hipotética PASO

La encuesta fue realizada por la firma Taquion. Más de un 29% elegiría al actual gobernador mientras que más de un 25% se inclinaría por el diputado.

Una encuesta de cara a las elecciones 2023 indica que el gobernador Axel Kicillof y el diputado Diego Santilli serían los candidatos más votados si hoy se llevasen a cabo las Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir quién gobernará la provincia de Buenos Aires durante el período 2023-2027.

La encuesta fue realizada por la firma Taquion y de las personas consultadas el 29,2% de las y los bonaerenses relevados elegirían al actual mandatario del Frente de Todos (FdT) si los comicios se realizaran hoy, mientras que el 25,6% se inclinaría por el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) y exvicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A ambos dirigentes los siguieron: José Luis Espert, de Avanza Libertad, con el 11,1%; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, con el 8,4%; y Cristian Ritondo y Martín Tetaz, ambos de Juntos por el Cambio, con el 7,8% y el 5,2% respectivamente.

Frente de Todos vs Juntos por el Cambio: qué dice la última encuesta 2023

Ante la consulta del partido político que elegirían si las elecciones fueran hoy: el 27,2% eligió a Juntos por el Cambio, el 21,7% al Frente de Todos y el 10,1% al partido liberal. Por otro lado, más allá del "podio", se destacan que el 8,2% votaría al peronismo no kirchnerista, el 3,9% a la Izquierda, el 2,4% a otro, el 8,9% a ninguno y el 17,4% no está seguro. A su vez, más del 60% analiza votar a la misma fuerza que votó en las últimas elecciones presidenciales, el 21,3% no lo tiene definido y el 16,6% cambiaría su voto.

Entre los principales pedidos para el próximo gobernador aparecen: combatir la inseguridad y tranquilidad para vivir (51,9%), generar fuentes de empleo (37%), educación pública (36,1%), terminar con el narcotráfico y las mafias (27,1%), salud pública (26,9%), mejorar las condiciones de los barrios vulnerables (20,1%), oportunidades para jóvenes (19,3%), apoyar y empoderar al sector productivo (18,1%), ordenar los números de la provincia (14,8%) e invertir en obras públicas (10,9%).