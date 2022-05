Ante la acelerada inflación, Kicillof destina millonarios fondos a programas sociales

Luego de haber incrementado las paritarias bonaerenses en un 60%, el gobernador decidió incrementar la asistencia social en igual porcentaje en todos los programas sociales dependientes de su gestión. La inversión será de $1.624.878.834 por mes.

Ante la acelerada inflación y luego de haber incrementado las paritarias bonaerenses en un 60%, el gobernador Axel Kicillof decidió incrementar la asistencia social en igual porcentaje en todos los programas sociales dependientes de su gestión. De esta manera, invertirá $1.624.878.834 por mes para aumentar en un 60% los recursos destinados a la asistencia social dependiente del ministerio de Desarrollo de la Comunidad a cargo del camporista Andrés Larroque.

El mandatario se reunió este lunes en Casa de Gobierno con el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, la subsecretaria de Políticas Sociales, Juliana Petreigne y el Cuervo Larroque. Allí definieron los programas que recibirán mayores recursos.

Se trata de las políticas que dependen de la Subsecretaría de Políticas Sociales; del Organismo Provincial de la niñez y adolescencia; y de la Subsecretaría de Organización Comunitaria. La inversión será de $1.624.878.834 por mes y tiene como objetivo acompañar y dar respuesta a las necesidades de cada grupo social alcanzado.

“Estamos convencidos de que el Estado es el que debe tenderle la mano al que lo necesita, por eso seguimos impulsando políticas de desarrollo y contención social”, afirmó Kicillof. En tanto, Petreigne explicó que “los aumentos en los programas sociales significan un esfuerzo importante para acompañar a quienes más lo necesitan en este momento”. “Buscamos garantizar los derechos de los y las bonaerenses, fortaleciendo las políticas de inclusión destinadas a las niñeces, las y los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas mayores”, afirmó.

Uno a uno: los aumentos de las prestaciones de la Subsecretaría de Políticas Sociales

- Las Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) están destinadas a niñas y niños de 45 días a 14 años de edad, buscando brindar atención alimentaria y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Con la suba en la modalidad Jardín Maternal, que alcanza a 30.887 destinatarios, y la Casa del Niño, que posee 21.499 destinatarios, tendrán becas de $7.616. En el Centro de Atención Integral, que cuenta con 18.319 destinatarios percibirán becas de $5.440 por institución.

- Envión es un programa que consta de actividades orientadas a la inclusión socioeconómica, política y cultural de los jóvenes de entre 12 y 21 años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Las becas jóvenes alcanzan a 47.871 destinatarios y aumentan a $5.000. Las becas a tutores contemplan a 3.163 destinatarios y el nuevo monto con aumento será de $8.000. Por su parte, los Equipos Técnicos son 2.764 personas que a partir de ahora perciben $31.500.

- La beca Centro Juvenil consiste en acciones educativas, sanitarias, culturales y laborales para el desarrollo integral de jóvenes de 14 a 29 años. Actualmente son 9.154 jóvenes destinatarios y el valor aumentará a $5.848.

- El Programa CASA consiste en una política de promoción, prevención y asistencia para niños, niñas y jóvenes con consumo problemático de sustancias en contexto de vulnerabilidad social. Los 21 espacios percibirán un módulo fijo que asciende a los $128.000 y 3 módulos por talleres que aumentan a $64.000 cada uno. En total cada espacio recibirá mensualmente $320.000.

- El programa Casas de Encuentro Comunitario (CEC) tiene como objetivo fortalecer el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los barrios vulnerables, asistiéndolas en la ejecución de diversas actividades. Con el aumento del 60% la inversión mensual será de $8.856.836 y alcanzará a 9.627 destinatarios.

- El programa Más Vida está dirigido a personas gestantes a partir de los 3 meses de embarazo y los niños y niñas de 0 a 6 años en situación de vulnerabilidad social que no se encuentren alcanzadas por la tarjeta AlimentAr. Actualmente son 11.660 trabajadoras vecinales, que pasarán a cobrar $3.200. Por su parte las 44.827 jefas de familia con un hijo pasarán a percibir $3.200 y el complemento adicional por hijo tendrá un valor de $1.328.

- El Programa de Asistencia Alimentaria para personas Celíacas (PAAC) está destinado a personas con diagnóstico celíaco, con residencia en la provincia de Buenos Aires, en situación de vulnerabilidad social. Alcanza a 4.391 personas y el valor con el aumento es de $4.500.

- El Programa de Asistencia Alimentaria para personas Inmunodeprimidas (PAAI) está destinado a personas inmunodeprimidas, con residencia en la provincia de Buenos Aires, en situación de vulnerabilidad social. Alcanza a 4.500 personas y el valor de la prestación sube a $4.500.

- Los programas para Personas con Discapacidad tienen el objetivo de brindar un servicio integral, que incluye educación corporal, alimentación, recreación y atención psicológica. Las becas Taller Protegido para Personas con Discapacidad poseen 4.966 destinatarios y con el aumento alcanzan los $6.912. El Peculio de Talleres Protegidos sube a $2.080 y alcanza a 4.966 destinatarios.

- En los Hogares para Personas con Discapacidad el valor de las prestaciones aumenta a $39.936 por beca conveniada con la institución. En la modalidad Centro de Día para Personas con Discapacidad las instituciones percibirán por beca $7.168 con el último aumento.

- Las instituciones con convenios bajo el programa de Actividades Ecuestres para Personas con Discapacidad perciben, por beca y a partir de ahora $5.120.

- En el caso de los programas para Personas Mayores se trata de una serie de convenios de cooperación con Instituciones Municipales y privadas de atención gerontológica, destinado al fortalecimiento económico para el acceso de personas mayores en situación de vulnerabilidad social, sin ingresos o cobertura de salud. El programa de Hogares Autovalidos y Dependientes para Personas Mayores alcanza con el nuevo aumento los $28.800 y $34.560 respectivamente, por beca bajo convenio con la institución.

- El programa Casa de Día para Personas Mayores con el aumento del valor de la prestación alcanza los $4.200 por beca conveniada con la institución.

Aumentos de las prestaciones del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia

- El programa Hogar Convivencial cuenta con lugares de residencia de tipo “socioeducativos'' y de puertas abiertas, que aseguran el cuidado del crecimiento y desarrollo integral de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) alojados, conforme a su nivel evolutivo. Las becas aumentan a $38.875 y alcanzan a 2.292 destinatarios.

- El programa Hogar Convivencial de Atención Especializada tiene establecimientos destinados al alojamiento transitorio de NNyA, que requieran mayor contención y seguimiento profesional, y que contemplan un tratamiento específico para sus residentes o alojados, que no requieran internación en un establecimiento de salud. Actualmente son 352 becas y suben a $55.267.

- Las becas del programa Casa de Abrigo suben a $38.875 y actualmente llegan a 505 destinatarios. Se trata de lugares destinados a brindar un ámbito alternativo y transitorio a NNyA respecto de su grupo de convivencia, cuando se encuentren amenazados o vulnerados en sus derechos y garantías, y hasta tanto el Estado articule la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos.

- El programa Casa de Abrigo Especializada alcanza actualmente a 25 destinatarios y la beca aumenta a $55.267. Consta de lugares destinados a brindar un ámbito alternativo y transitorio a NNyA al de su grupo de convivencia, cuando en éste se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, y que contemple para sus alojados un tratamiento específico pero que no requiera internación en un establecimiento de salud.

- El programa Familias Solidarias es un programa de acogimiento familiar destinado a NNyA que, de forma transitoria, no pueden vivir con sus familias de origen. Su objetivo es proporcionar alojamiento temporal en un medio familiar alternativo, garantizando un cuidado afectivo y personalizado mientras se trabaja por revertir los motivos que dieron lugar a la medida de separación de su familia de origen. Actualmente son 382 becas y tendrán un valor de $25.510.

- El programa Familias Solidarias Especializadas se trata de un acogimiento familiar destinado a NNyA que, de forma transitoria, no pueden vivir con sus familias de origen y que por la especificidad del caso requieren mayor contención y seguimiento profesional. El nuevo monto será de $49.293 y alcanza a 16 destinatarios.

- El programa Residencia Juvenil es un dispositivo de pre-egreso destinado a adolescentes. Aumenta a $15.600 y llega a 46 destinatarios.

- El Centro de Alojamiento transitorio brinda alojamiento y atención integral singularizada a los NNyA que se encuentren transitoriamente desvinculados de su grupo familiar o separados de su grupo de pertenencia/referencia, en el marco de un dispositivo convivencial o una familia solidaria, hasta tanto se revierta la situación de vulneración de derechos que originó la medida de protección excepcional. El valor de las 12 becas actuales ascienden a $59.800.

- El programa Centros Comunitarios contiene espacios abiertos de fortalecimiento comunitario y promoción integral de los derechos de las niñeces y adolescencias. Se encuentran atravesados por múltiples líneas de abordajes, que abarcan talleres culturales, actividades educativas, acompañamiento en gestión de trámites, encuentro barrial y participación de niños y adolescentes. El monto de la beca pasará a $4.320 y alcanza a 12.814 destinatarios.

- El aumento del 60% también se aplicará a los convenios que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia tiene con instituciones para brindar asistencia a niños, niñas y adolescentes entendiendo las necesidades de cada destinatario.

Los nuevos valores serán:

- Hospital de día, psicopatologías infanto juveniles: $34.984,56.

- Comunidad terapéutica: simples (monto diario): $2.564.

- Comunidad terapéutica, pacientes duales (monto diario): $3.045.

- Discapacidad: Centro de día (Jornada simple): Categorías A, B y C: $48.204.

- Discapacidad: Centro educativo terapéutico (Jornada doble): Categorías A, B y C: $57.844.

- Hogar permanente de discapacidad: Categorías A y B: $116.376 y 198.525; y categoría C $93.357 y $159.712,80.

- Hogar permanente de discapacidad con centro de día (Jornada simple): Categoría A y B: $124.376 y $198.525; y categoría C: $107.250 y $180.273.

- Hogar permanente de discapacidad con centro educativo terapéutico (Jornada doble): Categoría A y B: $132.350 y $228.196; y categoría C $125.502 y $209.913.

Aumentos de las prestaciones de la Subsecretaría de Organización Comunitaria

- El programa Barrios Bonaerenses está destinado a promover la inserción laboral mediante un ingreso no remunerativo orientado a la formación y capacitación para mejorar sus habilidades para la inclusión sociolaboral. Las becas aumentan a $16.000 mensuales y actualmente son 5325 destinatarios.

- El Subprograma de Externación de Salud Mental Bonaerense Asistida (SUPEBA) busca promover y colaborar con el acceso a la educación, a la vivienda, a la protección de la salud de los pacientes en situación de pre-alta y alta médica que se encuentran realizando tratamiento ambulatorios en hospitales o centros de salud de la provincia. La prestación con el aumento será de $8.000 pesos mensuales y actualmente cuenta con 510 destinatarios.

- Los Centros de Integración Social (CIS) buscan promover la asistencia integral a través de un espacio físico adecuado con un abordaje interdisciplinario, de manera conjunta con municipios, organizaciones de la sociedad civil y entidades religiosas. Generando a su vez el desarrollo personal y familiar de las personas en situación de calle. Las becas pasan a $38.400 y $33.600, dependiendo si el espacio es alquilado o no, respectivamente.

- El programa Fortalecimiento Alimentario a Espacios Comunitarios (FAEC) tiene como objetivo asegurar la correcta alimentación brindada por vecinos y vecinas de la comunidad, tanto los agrupados en espacios comunitarios como los que se organizan para dar respuesta a la problemática en el territorio bonaerense. Consiste en el otorgamiento de una tarjeta magnética para la compra de alimentos frescos y equipamientos de cocina. Este programa alcanza a 1712 espacios comunitarios, con una inversión mensual de $69.968.000.