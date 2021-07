Patricia Bullrich negó la cifra de 30 mil desaparecidos: "No hay un número definitivo"

La titular del PRO se sumó a la postura de otros candidatos de su partido que eligen dudar de la cifra de desapariciones en manos de la última dictadura militar.

Patricia Bullrich se sumó a los políticos de Juntos por el Cambio que dudan de la cifra de los 30 mil desaparecidos en la última dictadura militar. La ex ministra de Seguridad macrista asistió al piso de Intratables y opinó que "no hay un número absoluto y definitivo" de personas desaparecidas en manos del terrorismo de estado.

Al ser consultada por la postura de Ricardo López Murphy, quien días atrás aseguró con firmeza que el número 30 mil está inflado, la presidente del PRO reconoció que las organizaciones de derechos humanos siempre hablaron de esta cantidad de personas violentadas y desaparecidas en dictadura militar del 1976, pero que hay un informe de la CONADEP que dice que eran 7800.

Bullrich indicó que "no hay una realidad absoluta ni un número que es el definitivo". Al ser consultada por Alejandro Fantino sobre qué número piensa que fue, la ex funcionaria macrista sostuvo que ella "tomaría como definitivo lo que objetivamente estuvo en la CONADEP".

De todas formas, recapituló y afirmó que "puede haber familias que no dijeron nada, que no se animaron, así que creo que no hay un número definitivo". Finalmente, Bullrich destacó que "se trató de la peor violencia que sufrió la Argentina" y que "discutir del número no es importante, sino que ahí los argentinos dijimos Nunca Más".

La cifra de 30 mil desaparecidos es una estimación aproximada hecha a partir de las denuncias recibidas. Es imposible definir el número exacto mientras los represores no aporten el listado. Con estas declaraciones, se rechaza la lucha de los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y se los responsabiliza por no saber el número de personas desaparecidas y asesinadas en manos de la Junta Militar.

La candidata de Bullrich se burló del reclamo por las Malvinas

Sabrina Ajmechet, que es además vicepresidenta del Club Político Argentino es una incesante defensora de los intereses colonialistas que se burló de la reivindicación del pedido de la soberanía Argentina de las Islas Malvinas.

La polémica historiadora, denunciada por plagio fue descubierta por Patricia Bullrich por su paso en los medios de comunicación, y ahora ocupa el séptimo lugar en la lista de diputados nacionales, que le asegura una banca desde el próximo 10 de diciembre.

Alguna de las frases de Sabrina Ajmechet en su cuenta de Twitter fueron: "Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas" (SIC); "las Malvinas siguen siendo inglesas"; hasta declaró que "las Malvinas no existen, las Falkland islands son de los kelpers".