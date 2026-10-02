La patria no se vende y la soberanía tampoco: La CTA y ex combatientes convocan a marchar el martes 6

El Centro de excombatientes de Malvinas (CECIM), la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores convocaron a una marcha para este martes 6 a las 15 horas contra el fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras. Bajo la consigna, "la patria no se vende: la soberanía tampoco" ambos espacios llamaron a movilizaran en repudio del fallo de los cortesanos. El lugar de convocatoria será en Plaza Lavalle, (Talcahuano 550).

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En tanto, los secretarios generales, Hugo Godoy (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de las y los Trabajadores) afirmaron a través de un comunicado de prensa el repudio "de manera tajante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da vía libre a la vigencia del DNU 70/2023 de Javier Milei que deroga la Ley de Tierras".

Desde la Centrales de Trabajadores explicaron que "con una excusa técnica y sin animarse a discutir el fondo de la cuestión, los jueces de la Corte le dieron la espalda a la presentación realizada por el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata y a todo el pueblo argentino. Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le firmaron un cheque en blanco al Gobierno de Milei para que regale el patrimonio nacional por decreto".

De esta manera, explicaron que el fallo "tiene consecuencias concretas y muy graves para la vida de todos". Al dejar sin efecto los límites de la Ley de Tierras, "le abren la puerta a los grandes fondos extranjeros para que compren de manera indiscriminada nuestro suelo, nuestros lagos, nuestras fuentes de agua dulce y las zonas de frontera".

"Están poniendo en venta la soberanía alimentaria y el futuro de las próximas generaciones en nombre de la especulación financiera. La tierra argentina no es una mercancía para liquidar al mejor postor", cerraron.