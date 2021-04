María Servini, jueza titular del Juzgado Federal N°1, dio positivo de coronavirus en las últimas horas y se mostró muy enojada por no haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. En primer lugar apuntó contra el Gobierno, también dejó en claro que intentó que desde la Ciudad de la Buenos Aires hicieran una excepción para inmunizarla por encima de otras personas y por último, puso en duda la realización de las PASO.

En diálogo con "Fantino a la Tarde", por América TV, la jueza expresó al conocer que se contagió: "Más que sorprendida, estoy enojada. A mí me citaron para la segunda dosis el 26 del mes pasado, tenía hasta lugar para vacunarme en el Club Italiano. A las 12 del mediodía, cuando me tenía que vacunar a las 15 hs, me dijeron que me suspendían la vacuna". Y agregó insólitamente: "Si me hubieran dado la segunda dosis, estoy segura de que no me hubiera contagiado. Aunque el presidente se dio las dos dosis y se contagió, yo no me hubiera contagiado a lo mejor".

Servini mostró su molestia y contó que si bien hizo "diferentes burbujas", siempre se encuentra trabajando con gente y planteó que es muy difícil mantener la virtualidad. Mientras se planean las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) advirtió que por ahora "trabajan desde casa" pero que para preparar las urnas necesita hacer un trabajo conjunto y presencial. "Necesito vacunarlos con las dos dosis", manifestó.

Más allá de las reiteradas quejas por el manejo de vacunas, la reconocida jueza puso en duda la realización de dichas elecciones y avisó: "Si en pocos días no se vacuna a mi gente, yo te digo que las PASO no se hacen". Y dejó en claro: "No voy a exponer a 25 personas para que se enfermen, ahí no puedo hacer burbuja. No pido a todo mi equipo, solo a esas 25 personas que preparan las urnas. Hay que saber hacerlas, calcular qué mesa es, qué números, dónde se pone, cómo se distribuyen, que no se equivoquen de lugar".

Servini contó que tuvo mucha tos y cansancio corporal pero no fiebre, antes de realizarse el hisopado y enterarse del resultado positivo. "Yo hablé con una alta autoridad de la Ciudad de Buenos Aires y le pedí que por favor me tratara de dar la segunda vacuna porque yo estoy trabajando. Nosotros en la Justicia, sobretodo en la penal, donde tenemos gente detenida, no podemos dejar de trabajar", dijo sorpresivamente. Y sentenció, dando a entender que buscó ser beneficiada: "Yo llamé a (Diego) Santilli por teléfono, cuando me suspendieron el turno. Le dije que si en algún lugar estaban dando la segunda dosis y se podía hacer una excepción, estoy trabajando. Voy a Comodoro Py dos veces a la semana. Me dijo 'me voy a ocupar' y... ¿Te llamaron a vos?".

