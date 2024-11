Potenciar Trabajo: confirmaron los procesamientos de la cúpula del PO

La Sala I de la Cámara Criminal Correccional y Federal confirmó los procesamientos de Eduardo Belliboni y más de 10 dirigentes del Partido Obrero, por supuestas "maniobras ilícitas en el marco del programa estatal Potenciar Trabajo", en línea con la denuncia presentada por el gobierno del presidente Javier Milei. La resolución judicial definió la cuestión en torno a los cinco convenios que suscribió la organización y la cooperativa El Resplandar entre junio de 2020 y diciembre de 2022.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron los pedidos de nulidad a los procesamientos presentados por Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego, Eduardo Silvio Belliboni y de María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque y Elizabeth Galindo Mamani. Confirmó además los embargos en su contra.

En el caso de Belliboni y otros dirigentes, sin embargo, agravaron los delitos por los cuales estaban investigados: consideró que en el caso hubo “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”. Los magistrados consideraron que sacaron “provecho de su posición dominante” cuando “exigían el aporte de dinero a gente de escasos recursos, sumamente vulnerables”, quedaban afuera de un programa ideado para promover su inclusión social.

En más de una oportunidad Bellibni negó las acusaciones, que atribuyó a una "causa armada" por el Gobierno, que se encargó de denostar a las organizaciones sociales desde que asumió. El dirigente presentó tres biblioratos con documentación para contrarrestar la imputación. “Justo esta causa comienza con la campaña antipiquetera y de representación que inició el gobierno el 20 de diciembre”, dijo el dirigente ante la prensa tras la indagatoria, que duró tres horas.

En ese momento presentó tres carpetas con documentación sobre que el Polo Obrero tuvo más altas que bajas de beneficiarios de planes sociales, por lo que dijo que la gente prefería estar en la organización y que con eso no era extorsionada. En otra carpeta acompañó fotos y documentos sobre los gastos que el Polo Obrero hacía para mantener los comedores.

El referente del PO acusó al gobierno nacional de emprender una “persecución política” en contra suya y de los movimientos sociales. “Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”, remarcó el dirigente y adelantó que tanto él como su fuerza política se presentarán ante la Justicia para esclarecer la veracidad de las acusaciones.

Belliboni es uno de los dirigentes a los que el gobierno de Javier Milei puso en la mira a partir del dispositivo telefónico creado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para que denuncien si son obligadas a movilizarse a cambio de un plan social o ayuda alimentaria.

En su opinión, detrás de esa causa “hay una ofensiva contra las organizaciones” por parte del Gobierno, al que los mismos movimientos sociales “denunciamos por vaciar de comida los comedores populares”.

Qué era Potenciar Trabajo

Se trató de unainiciativa diseñada para promover la inclusión socioproductiva y el desarrollo local en Argentina. Era un programa impulsado por el exMinisterio de Desarrollo Social con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo y generar nuevas propuestas productivas en el país. Se centraba en la finalización de estudios, la formación laboral y la capacitación en oficios como medios para lograr una inclusión económica más equitativa.

Estaba dirigido a aquellas personas que anteriormente formaban parte de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios. Estos individuos, que a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, tenían la oportunidad de acceder a este programa para mejorar sus perspectivas de empleo y desarrollo personal.