Quintela hablará con Cristina Kirchner para llegar a un acuerdo sobre la conducción del PJ

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

El candidato a la presidencia del Partido Justicialista (PJ) y gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reveló que hablará con Cristina Kirchner para llegar a un acuerdo sobre la conducción del PJ.

El gobernador de La Rioja y candidato a presidir el Partido Justicialista confirmó: “Yo el día lunes voy a tratar comunicarme con ella. Si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, el proceso electoral tiene que ser de la mejor manera posible”, explicó. Contó por qué este viernes no atendió los llamados de la ex mandataria Cristina Kirchner. "Cuando vi los mensajes de Mariano (asistente de la expresidente) era la 1 de la mañana y no le podía contestar, no es que le hice un desaire. Es más, yo pienso dejar pasar este fin de semana y el lunes voy a hablar por teléfono con ella para ver en qué momento nos podemos juntar", dijo el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Al ser consultado acerca de por qué decidió competir contra la ex presidenta, Quintela respondió: "Contra Cristina no tengo nada, al contrario. La verdad es que estoy en un camino sin retorno porque hay mucha gente comprometida. Siempre he bregado por la unidad del peronismo, quiero la unidad, la necesitamos", planteó.

Ricardo Quintela y Cristina Kirchner.

El dirigente peronista destacó: "Cristina para nosotros es un emblema. Nunca imaginé que el volumen de ella, que es superior al volumen nuestro, venga a querer tomar el Partido Justicialista". "La conversación se puede dar, se tiene que dar. La voy a llamar el lunes a Cristina. Le voy a devolver la llamada. Se verá qué es lo que me plantea la presidenta y qué es lo que puedo plantear yo para ver a qué entendimiento podemos llegar. De todas maneras, yo tengo muchísimo respeto por ella. Tiene una trayectoria que yo no quiero que caiga por el suelo porque tiene una trayectoria riquísima", dijo Quintela.

Quintela y la interna del peronismo

Sobre la interna y Cristina Kirchner, destacó el mandatario: "Su mirada geopolítica, no solo de Argentina, está en un escalón arriba nuestro. Yo sí le doy el lugar que a ella le corresponde. No pensé que iba a querer bajar al partido". "Yo busco la unidad igual que Cristina, pero con dos candidatos es muy difícil y los tiempos se acortan, se agotan. Por eso es muy importante. No es que se baje uno y que tenga primacía sobre el otro. Es importante sentarse a conversar", enfatizó.

Asimismo, Quintela aseguró: "Me tengo confianza con la capacidad que tienen nuestros compañeros de poder caminar y buscar la voluntad de los afiliados. Tampoco tengo nada contra Cristina y mi campaña no va a ser en contra de Cristina sino a favor de la unidad que podamos dar. La unidad se puede dar por consenso, por acuerdo o por un proceso de interna. Si es por interna, culminada la interna tenemos que estar la mayoría en lo posible juntos".

En tanto, el gobernador de La Rioja habló de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires: "No le voy a pedir respaldo a Axel porque está en una situación compleja porque tiene ministros, diputados e intendentes que están con Cristina. Yo tengo el acompañamiento de algunos intendentes, diputados y ministros de Axel. Está tironeado de ambos lados y hay que dejarlo que no participe en nada", subrayó.