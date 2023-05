El PJ tuvo su Congreso con el canto ahogado de Cristina Presidenta

Durante la reunión del Congreso del PJ Nacional se cantó por "Cristina Presidenta", pero casi al mismo tiempo que el encuentro concluía con la marcha peronista se conoció la carta de la vicepresidenta desistiendo de una candidatura. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue ratificado como presidente del Congreso y mandatado para concretar las alianzas electorales.

En uno de los pocos momentos disruptivos de un Congreso Nacional del Partido Justicialista, por lo demás muy formal, los casi 500 congresales reunidos en el gimnasio del club Ferro se pararon a corear el "Cristina Presidenta", un estribillo al que se sumaron en el palco de autoridades, incluso con palmas de funcionarios como Agustín Rossi y Santiago Cafiero, claramente más cercanos al presidente Alberto que a la vice Cristina. Pocos minutos después de finalizado el encuentro, el cantito quedó muy viejo con la carta que subió Cristina a las redes sociales confirmando, una vez más, que no se postulará. Una buena señal de cierto desconcierto respecto al futuro electoral que sobrevoló la reunión de los congresales.

Como todo encuentro peronista, hubo algún folclore festivo que incluyó la marcha entonada en la apertura y en el cierre y las ovaciones ante la mención de cada delegación del interior presente. En el gimnasio Etchart no hubo bombos ni militancia. Le tocó hablar al intendente de Merlo en uso de licencia, Gustavo Menéndez, respecto a la política de alianzas. Planteó que la unidad era el camino como había quedado demostrado en los triunfos electorales obtenidos en las provincias y propuso: "Este 25 de mayo volvamos a juntarnos como en el Bicentenario", acompañando la movilización convocada por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Tuvo un lapsus al sostener que había que discutir la estrategia respecto a la elección a "presidenta" de octubre, disparando la reacción espontánea de los congresales. Quizás la última vez que se cantó el estribillo que acompañó al operativo clamor.

"Aprobado por u-na-ni-mi-dad", se encargó de repetir el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, presidente del principal órgano del peronismo, a cada punto de la agenda de formalidades enumeradas en la convocatoria. También participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Juan Manzur y la santacruceña Alicia Kirchner, junto a otros funcionarios del Ejecutivo como los ministros Eduardo "Wado" de Pedro, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Jorge Taiana, Daniel Filmus, Santiago Maggiotti y Martín Soria, también del Ejecutivo bonaerense como Andrés "Cuervo" Larroque y Cristina Alvarez Rodríguez, intendentes como Fernando Espinoza, Mayra Mendoza y Juan José Mussi, dirigentes de la cúpula cegetista como Héctor y Rodolfo Daer, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Víctor Santa María y Abel Furlán, entre varios otros.

El presidente Alberto Fernández no se dio una vuelta por Caballito. Si bien no forma parte del Congreso, dado que también es el presidente del PJ Nacional podría haber estado, pero prefirió no hacerlo. Sin Alberto, sin Cristina y, obviamente, sin Sergio Massa -que no forma parte del PJ porque tiene su propio partido-, los congresales que iban llegando al predio de Caballito decían saber poco acerca de qué se discutiría y qué sucedería con respecto a cuestiones más picantes como, por ejemplo, si se habilitaría el camino a las PASO o se impondría la idea de un candidato de consenso. En los días previos también algunos querían cambiarle el nombre al Frente de Todos, pero esas cuestiones no es tuvieron ni cerca de conversarse.

La participación de 498 congresales de todo el país -sobre una totalidad de 934- y, en especial, la cantidad de gobernadores, funcionarios, sindicalistas y legisladores hicieron pensar a los organizadores que el encuentro había terminado con un aprobado. Insfrán fue mandatado para resolver la confección de alianzas y poco más. Cuando los congresales comenzaban a retirarse, se enteraron a través de sus teléfonos de la carta de Cristina, obligando a repensar todo de nuevo. Kicillof, Wado, Rossi, algunos de los que se ubicaron en la primera fila del palco de autoridades. Tal vez a alguno de ellos le toque la responsabilidad de la candidatura mayor.