Arde Mendoza: médicos, docentes y estatales siguen la protesta

Llevan 45 días de protestas en lo que va del año y denuncian que les recortan sueldo por reclamar.

Los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza nucleados en ATE protestaron en el segundo día de paro consecutivo y realizaron una manifestación frente a la Casa de Gobierno provincial que lidera el gobernador radical Rodolfo Suárez. Tras una negociación que fracasó, los empleados -médicos, docentes y estatales-adelantaron que continuarán con las protestas y piden un aumento salarial por paritarias que los saque de la pobreza

La lucha comenzó hace 45 días con asambleas, retenciones de servicio y huelgas. "Así fue como los trabajadores sufrieron persecuciones por parte de quienes ocupan cargos de jefaturas, con la confección de listas negras y descuentos ilegítimos que llegan hasta los 19.000 pesos", advirtieron desde ATE. También formaron parte de la protesta los gremios Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), el Sindicato Provincial Estatales de la Salud (SIPES) y la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTAA).

Los sindicatos evidenciaron que en la actualidad hay funcionarios de la administración provincial con ingresos mensuales que superan el millón de pesos sin ser de los de más alto rango, mientras que un docente de grado percibe alrededor de 50 mil pesos. "Ni con dos sueldos así se llegan a los 104 mil necesarios para cubrir los costos de la Canasta Básica Familiar", indican.



ATE Mendoza exige una "urgente recomposición salarial, con un aumento de emergencia de 40 mil pesos para que los sueldos lleguen a cubrir los mínimos costos de vida y que ningún asalariado sea pobre. Sin embargo, la conducción de Rodolfo Suárez ofrece migajas, apenas un 12% de aumento en dos tramos".

Desde el sindicato adelantaron que en caso de no tener una pronta respuesta favorable, "las medidas de fuerza continuarán por tiempo indeterminado y se estudiará acentuarlas". El miércoles, los gremialistas mantuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, pero fracasó. "No nos ofrecieron nada y no quieren pagar los 40.000 pesos ni en blanco, ni en negro", denunció el secretario general de ATE en Mendoza, Roberto Macho.

Por su parte, al gobernador Rodolfo Suárez escribió antes de la reunión que instruyó "mantener abierto el diálogo" y "mejorar la propuesta económica", al tiempo que adelantó que van a reabrirá paritarias y otorgará un 5% de incremento.

"Quiero dejar claro que entiendo la naturaleza del reclamo salarial que se produce en Mendoza por parte de los empleados del Estado, fundamentalmente de nuestros buenos docentes y trabajadores de la salud", informó Suárez.

"Fiel al estilo de escucha y diálogo que caracteriza a mi gobierno, decidimos adelantar la revisión paritaria, pactada originalmente para setiembre, y abrirla en julio, tal como estamos haciendo por estos días. Asimismo, sumamos un 5% de aumento para este mes", escribió el gobernador de Twitter.