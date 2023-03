Partitarias 2023: Sitraju firmó el mejor acuerdo trimestral de CABA

El sindicato de judiciales acordó un aumento del 19,9% para el primer trimestre del año, con revisión y reapertura de la misma fechada para el próximo 13 de abril.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordó la paritaria con un aumento del 19,6% para el primer trimestre del 2023 -el mejor trimestral de CABA-. A su vez, según informaron desde el gremio, se confirmó que la firma establece una revisión de dicho porcentaje teniendo en cuenta los índices inflacionarios y una reapertura de la misma paritaria para el próximo 13 de abril.

En el mismo acta se detalla que el aumento alcanzado impacta también en los salarios de los trabajadores contratados. Sobre el acuerdo alcanzado remarcan que hubo un incremento del 6% en el mes de enero (acordado en 2022), un 7% retroactivo al 1° de febrero y un 5,50% a cobrarse a partir del 1° de marzo.

"Sirvió la firme voluntad y las convicciones de SITRAJU. Sirvió que seamos el Sindicato que garantiza el respeto a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la CABA", escribieron desde sus redes sociales al confirmar la noticia. Allí informaron que, desde el 1° del corriente mes, el Suplemento de Incentivo al Personal (SIP) pasa a ser remunerativo no modificable -es decir, realizará aportes y contribuciones, pero no integra el salario básico porque es no bonificable-.

En el mismo comunicado, desde SITRAJU señalaron: "La suma ascenderá a $40.975 (sobre la que se realizarán los descuentos de jubilación y obra social, percibiendo en bolsillo el remanente). También quedará sujeta a lo que se resuelva en las actas salariales correspondientes". Por otro lado, tras la nota presentada el 28 de febrero pasado y la reunión informativa realizada el pasado miércoles, confirmaron que el SIP se incorpora al aguinaldo "por su carácter remunerativo".

Además de la paritaria, señalan la inclusión de aumentos en viáticos ($25.163 desde el 1° de febrero y $26.547, desde principios de marzo); Asignación Familiar por Hijo/a ($3.394 desde principios de diciembre pasado y $3.598 desde inicios del 2023); subsidio en Jardines Maternales ($50.668 a enero; $54.215, con aumento del 7% en febrero; y $26.547, con incremento del 5,5% en marzo); y una ayuda anual escolar de $55.000.