Pablo Moyano va al Ministerio de Trabajo a pedir la reapertura de la paritaria camionera

El referente del sindicato acudirá a la cartera que conduce Claudio Moroni con el reclamo de una suba salarial del 100% y un bono "para que no se pierda el poder adquisitivo ante la alta inflación".

El Sindicato de Camioneros que conducen los Moyano calienta las revisiones paritarias ante la alta inflación que erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores. En ese marco, Pablo Moyano irá mañana al Ministerio de Trabajo a pedirle a su titular, Claudio Moroni, la reapertura de la negociación en la que reclamará un 100% de aumento salarial como adelantó en los últimos días.

La Federación Nacionales de Trabajadores Camioneros realizará el pedido de reapertura de paritarias de 2022 este martes. Fue convocado a las 14 horas. "Se planteará la situación económica que están atravesando los trabajadores y trabajadoras con un planteo claro de un aumento para que no se pierda el poder adquisitivo del salario ante la alta inflación, además de un bono y una suba de los adicionales para todas la ramas", explicaron desde el gremio.

"Vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante. Vamos a pedir un bono de fin de año y vamos a ver con qué propuesta vienen los empresarios. Que no vengan con dos pesos con cincuenta, y si no se tomarán en su momento las medidas que haya que tomar", indicó el gremialista en declaraciones a CNN Radio. Asimismo, manifestó: "No se soporta más seguir implementando planes sociales. Lo que hay que generar es empleo genuino, se lo hemos planteado al presidente (Alberto Fernández) y a Sergio Massa y creemos que lo han entendido".

El líder de Camioneros casi pega un portazo en la CGT la semana pasada. Es que acumula tensiones por el rechazo a la suma fija de la central obrera. Como hecho sobresaliente, la cúpula lo dejó afuera de una reunión con el Presidente en la quinta de Olivos. Moyano estalló y amagó con renunciar. Luego, retrocedió y se juntó 48 horas después en la quinta presidencial con Alberto Fernández, a quien le llevó una serie de reclamos sobre la situación social y económica actual.

Esta situación se dio en medio del conflicto con los trabajadores del neumático y que La Bancaria de Sergio Palazzo cerrara una paritarias del 94.1%. "Va a ser un poroto al lado de nuestro reclamo", dijo Moyano sobre lo sucedido con SUTNA.

A su vez, Moyano insiste con la necesidad de "una suma fija o un bono a los gremios que no pueden llegar a la canasta básica" y "que se aumente el salario familiar por hijo" tras recordar que estos pedidos "los hicimos formalmente esta semana así que vamos a esperar unos días", agregó.

"Un bono de 20, 30 o 35 mil pesos por lo menos por 3 meses", ya que "sería una ayuda muy importante para los trabajadores", contó el camionero que le pidió a Fernández en la cena de Olivos. Este mitin se dio por un puente que hubo entre ambos a través de su padre: Hugo Moyano.

Moyano pide revisión ya que el acuerdo anterior considera que quedó atrás. ¿Qué firmó Camioneros para 2022? En abril pasado firmó un 31% por seis meses (15% desde mayo y 16% a partir de septiembre). Ahora se viene el tramo que sigue. Pablo pide un 100 total.