Paro bancario: Palazzo adelanta medida de fuerza por paritarias y protocolo anti Covid

Exigen que se aplique un protocolo sanitario que plantearon y una adecuación de la paritaria frente a la inflación.

El secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que analizan un paro si el sector empresario no responde a sus pedidos por la pérdida de empleo, la aplicación de medidas sanitarias y una readecuación de la paritaria.

“Nosotros habíamos planteado un incremento del 29%, del cual ya estamos cobrando el segundo tramo cobrando el 23 por ciento, todavía le estamos ganando a la inflación. En el último tramo del 6% se debía cobrar en agosto y en noviembre se debía realizar una revisión del acuerdo”, afirmó Palazzo.

El sindicalista contó que firmaron una paritaria del 29 por ciento confiando en la pauta de inflación que acordó el gobierno con los empresarios, sin embargo alertó que los sectores especuladores incrementaron los precios de los alimentos haciendo perder poder adquisitivo del salario.

“El sector empresario no acompaño al gobierno elevó los precios con unas ganancias siderales y esto implica una pérdida de poder adquisitivo”, sostuvo y agregó que “Hay funcionarios que no controlan como se debe la suba de precios”.





En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical aseguró: “Nosotros no estamos de acuerdo con que los trabajadores paguen esta voracidad rentística y esta falta de control y sanción. Si vos tenés herramientas para controlar precios, que alguien me explique por qué la inflación de abril fue de 4,3%. No subió el tipo de cambio más del 2%, no subieron los salarios más del 2% y no hubo aumento de tarifas ¿por qué hay una inflación del 4,3%”.



En ese sentido Palazzo agregó: “Nosotros vamos a sentarnos en la mesa de discusión. El REM del Banco Central dice que la inflación va a ser de más de 40%. Discutiremos un acuerdo con una revisión a fin de año o iremos haciendo acuerdos cortos que vayan en sintonía con la inflación para que no haya pérdida de poder adquisitivo".

Acerca del posible paro, el sindicalista contó que el jueves van a "tratar una medida de fuerza en el plenario. Vamos a poner una fecha si lo definimos”.

Bancarios contagiados

Palazzo contó que hay 13 mil contagiados, sobre 101 mil bancarios, una tasa que supera ampliamente la media nacional. “Hay cosas que están en el protocolo sanitario y no se cumplen. Ahora hay que respetarlas más que nunca”, agregó.



Además, remarcó que el gobierno "no está teniendo la dureza que tiene que tener con los grandes empresarios” y adelantó que "no vislumbro una derrota ni una victoria estruendosa del oficialismo en las elecciones”.