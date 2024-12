Gallardo le marcó la cancha al plantel de River tras los silbidos: "No podés estar"

El fuerte mensaje que bajó Gallardo para todo River de cara al 2025.

Marcelo Gallardo le marcó la cancha al plantel de River Plate, después de los silbidos de algunos de los 86.000 hinchas que asistieron al estadio Monumental para ver el pálido 1-1 en el clásico frente a San Lorenzo. El director técnico e ídolo del "Millonario" fue contundente en la conferencia de prensa posterior, le dio la razón al público y se refirió a la histórica exigencia que existe en el club de Núñez.

Durante el diálogo con los medios de comunicación presentes en la sala del Antonio Vespucio Liberti, el "Muñeco" se descargó a pura firmeza y liderazgo de cara a un 2025 repleto de desafíos cruciales: los torneos nacionales, el Mundial de Clubes en Estados Unidos y seguramente la Copa Libertadores. Se trató de un 2024 flojo para la "Banda", más allá de la Supercopa Argentina obtenida ante Estudiantes de La Plata.

El descargo de Gallardo luego de los silbidos en River vs. San Lorenzo: "Hay otros lugares con menos exigencias"

Consultado al respecto del rechazo de la multitud al equipo una vez consumado el 1-1, el entrenador aseguró que "el que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar". A la vez, opinó que "la gente tiene, claramente, la posibilidad de manejar su descontento". E insistió: "Hay que aceptar cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y no estamos en la posición que queremos todos. El descontento de la gente se siente (...) Se manifiestan y hay que respetarlo".

En cuanto al análisis del partido, explicó que hicieron "lo más difícil, que fue hacer el gol" y remarcó que el "Ciclón" llegó al empate con un penal de Leandro González Pírez que "es cobrable, pero accidental. Lo pone a San Lorenzo de nuevo en el partido y empezamos a ver de qué manera podíamos llegar al gol. Nos costó mucho, como todo este final de año... Hay que aceptarlo". Y agregó: "Algo de esto conozco. Me he críado en este club. La exigencia de la gente siempre ha existido. Toda la vida, yo la he aceptado. Si no aceptás la exigencia de este club, no podés estar en este club. Mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente. A mí me encanta. Eso ya sucedió, va a estar establecido eternamente, pero para mí ya pasó. Yo no me siento en el lugar donde me puedo quedar cómodo por algo que se ha logrado. No tengo ningún interés. Te imaginás que mi pensamiento va por otro lado... Tengo ganas de construir".

Acerca del comporamiento de los hinchas de River en el Monumental, Gallardo reiteró: "Como a mí me encanta, lo vivo de la manera que lo vivo. Estoy feliz de estar acá. Me gusta que el hincha sea exigente. Tenemos que ser exigentes. A partir de ahí, construir. La construcción se hace con trabajo, con buena aceptación al trabajo, buena mentalidad, renovando energías, sacando lo negativo". Incluso, aseveró que "ahora hay que atravesar este momento, que es incómodo. El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar. Es así". Con dureza, el DT y emblema rojiblanco sentenció que "la exigencia de River marca esto, lamentablemente te van a exigir. Si no, hay otros lugares en los que hay menos exigencias... Podés jugar igual que hoy y es aceptado".

La fe de Gallardo para el 2025 de River

"Hay que clasificar a la Copa (Libertadores) para el próximo año y esperar el 2025 con otra expectativa. No pudimos ser del todo continuos en el juego. Intentamos armar algo que nos dé mayor solidez de equipo, lo conseguimos en los primeros partidos. Teníamos que empezar a jugar de una manera que nos identificara mejor. En esa búsqueda de intentar las variantes para jugar de una manera que nos identifique, nos costó. Es una realidad. Nos costó muchísimo. No podemos desconocer lo que estamos atravesando. Nos hace falta ser más contundentes y agresivos, ser más claros. No se construye de un día para el otro. No se construye en medio de inestabilidad. Al hincha, le digo que estén calmos, tranquilos. Confían en mí y yo confío en ellos. Es el mensaje que quiero transmitir. Es un momento incómodo, pero no hay que volverse locos".

Gallardo y el Mundial de Clubes 2025 para River

"Vamos a estar expectantes por cómo es el sorteo, es una de las grandes competencias del año. Vamos a ser privilegiados de estar en esa competencia".