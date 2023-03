El papa Francisco agradeció la carta de los políticos argentinos

Francisco reaccionó a la carta que le enviaron Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros representantes del arco político por sus 10 años de pontificado. Envió un mensaje de unidad antes de las elecciones y no confirmó su viaje.

El papa Francisco agradeció la carta colectiva que le enviaron los principales referentes del oficialismo y la oposición, en la que habían manifestado su "admiración y cercanía" por los diez años de su pontificado. En la previa de las elecciones presidenciales y si bien no dio ningún indicio de simpatía política, el papa envió un mensaje de unidad, al pedir que quienes firmaron la misiva puedan unirse para "llevar la patria adelante",

"Quiero agradecer de una manera especial a todas las personas pertenecientes a los partidos políticos y referentes sociales de mi país que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del decimo año del pontificado", indicó ante la presencia de sus fieles. La carta había aliviado circunstancialmente las tensiones y diferencias entre los distintos dirigentes políticos que están en la línea de largada en la carrera electoral.

Los políticos esperaban que Francisco planeara una visita a Argentina, dado que desde que fue nombrado como máximo representante de la Iglesia Católica se barajó la posibilidad de que pudiera venir al país, pero finalmente eso no sucedió. "Gracias por este gesto. Y se me ocurre decirles: así como se han unido para firmar esta carta, qué lindo que se unan para hablar, para discutir y llevar la patria adelante". "Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide", afirmó al término del agradecimiento que dedicó a los fieles presentes en su catequesis. Previamente, en una entrevista con el diario La Nación, había dicho: "La salvación del país no va a venir de mi viaje".

La carta que recibió contaba con las firmas de todo el arco político, como el presidente de la Nación Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Kirchner; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y gobernadores, ministros nacionales y provinciales, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, referentes sindicales de la CGT, la CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores además de dirigentes de movimientos sociales, rectores de universidades y referentes del ámbito cultural y deportivo.

"Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo", rezaba la misiva.

También fueron parte de la misiva gobernadores, diputados y senadores nacionales, ministros, dirigentes sindicales y de movimientos sociales, y hasta personalidades del ámbito deportivo y cultural. Además de los mencionados, se destacan también entre las firmas los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio (JxC), Mario Negri, y el diputado nacional Máximo Kirchner. Por el lado gremial, los secretarios generales de la CGT Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña; y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Rubricaron también la misiva los senadores José Mayans, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Claudia Abdala, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, por el oficialismo. Por parte del gabinete firmaron Agustín Rossi, jefe de Gabinete; el canciller Santiago Cafiero y los ministros Sergio Massa (Economía), Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Jorge Taiana (Defensa), Daniel Filmus (Ciencia), Ayelen Mazzina (Mujeres), Juan Cabandié (Ambiente), Tristán Bauer (Cultura), Kelly Olmos (Trabajo), Martín Soria (Justicia), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) Carla Vizzotti (Salud), Matías Lammens (Turismo), Jaime Perczyk (Educación), Aníbal Fernández (Seguridad), Diego Giuliano (Transporte) y Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat). Por Juntos por el Cambio hicieron lo propio los ministros porteños Fernán Quirós (Salud), Soledad Acuña (Educación) y Enrique Avogadro (Cultura), el economista Martín Redrado y los exfuncionarios de la administración macrista Rogelio Frigerio y Carolina Stanley, entre otros.

La carta completa

Querido Papa Francisco: En este décimo aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de las personas excluidas y pueblos pobres, tu firme defensa de la paz mundial y tu permanente promoción de una Ecología Integral que permita escuchar el grito de la Madre Tierra y del Ser Humano frente a las situaciones destructivas que atentan contra los pueblos y la naturaleza.

Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo humano integral en todo el mundo. Sabemos las resistencias que genera tu labor entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos. Aunque deseamos y ansiamos tu visita, confiamos en tu sabiduría para decir el sí y eventualmente el cuándo.

Gracias por lo que has hecho y hacés.​

Los que tenemos fe, rezamos por vos; los demás, te acompañamos con cariño y confianza.