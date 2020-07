Coronavirus: proponen otorgar descuentos en los servicios públicos a donantes de plasma

Semanas después de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la iniciativa de donación de plasma para tratar el coronavirus, ahora el diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto de Ley para otorgar un descuento del 35% por tres meses en las facturas de los servicios esenciales de luz, gas y agua a las personas donantes de plasma para tratar pacientes con COVID-19.

“En el trágico contexto que estamos atravesando, donar plasma es un acto de solidaridad que debe ser reconocido e incentivado para cumplir el más importante objetivo: salvar la mayor cantidad de vidas posibles", señaló el legislador nacional del Frente de Todos.

Según informan los expertos, cada donación tiene la potencialidad de ayudar hasta cuatro personas, proporcionando los anticuerpos que el paciente enfermo no pudo generar por sí solo. No sólo en nuestro país, sino en el mundo, se comprobó que un importante porcentaje de pacientes enfermos de COVID-19 han mejorado su cuadro clínico luego de haber recibido plasma de parte de los pacientes recuperados. “Es fundamental lograr una gran cantidad de donantes. Si bien no me parece correcto plantear la obligatoriedad, *generar incentivos económicos para potenciales donantes es una herramienta válida, que puede ser muy efectiva”, indicó el diputado.

El proyecto, que va en línea con la iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados de creación de una campaña nacional de donación de plasma, dispone que la persona que la persona cuyo test de SARS-CoV-2 haya resultado positivo tendrá la posibilidad de firmar un acta compromiso donde se declara el consentimiento para donar plasma al finalizar su tratamiento. Asimismo, será informada del procedimiento, los beneficios del acto de donación de plasma para ayudar a mejorar la salud de personas enfermas y los beneficios de establecidos en la propia ley.

El diputado Eduardo Valdés.

Los gastos previstos para la implementación de la presente ley serán cubiertos por una partida presupuestaria especial mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria nacional establecida por Ley N° 27.541, y serán acumulables *hasta dos beneficios por familia.