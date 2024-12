El PRO dará quórum para tratar el caso Kueider: qué proponen hacer con el senador

El presidente del bloque de senadores del PRO, Luis Juez, confirmó este miércoles que sus siete integrantes darán quórum para debatir este jueves una sanción para el legislador Edgardo Kueider, quien está detenido en Paraguay tras ser hallado en un cruce internacional con más de 200.000 dólares no declarados. Además, reveló que "no habla" de estas cuestiones con el titular del partido amarillo, Mauricio Macri, porque no tiene que "andar preguntando" ya que "conoce el tema" sabe qué hacer.

"Nosotros nos oponíamos a ir a comer sidra y pan dulce y pasar Navidad y año nuevo sin que este Senado discutiera esa inconducta y nos fuéramos con un pedido de licencia de Kuedier. El debate lo vamos a sostener mañana", dijo Juez en diálogo con El Destape 1070.

Si bien afirmó que la conducta de Kueider "no tiene ningún justificativo", el senador cordobés sostuvo que necesita "orientación" de la Justicia de Paraguay para poder sancionarlo. "Surge la posibilidad de que se pueda plantear no aceptar el pedido de licencia suspenderlo hasta el 1 de marzo, esperando un dictamen y el 1 de marzo, con alguna información judicial en la mano, terminar expulsándolo", explicó.

Al ser consultado sobre si habló con el líder del PRO, Mauricio Macri, para tomar esta decisión, el senador Juez fue tajante. "No hablo con Macri de estas cosas. No soy de los que preguntan, soy yo el que estoy en la trinchera, conozco el tema", planteó.

En esa línea, remarcó que dialoga con el expresidente "cuando hay que hablar". "No soy de los que andan con el teléfono preguntando que hacer", resaltó.

El fiscal que investiga a Kueider pidió que quede 6 meses en Paraguay por la investigación

El fiscal de Paraguay, Alcides Giménez Zorrilla, que investiga la causa Kueider afirmó que la recolección de pruebas tardarían hasta 6 meses y detalló que solicitaron que "los dos imputados se mantengan en el Paraguay mientras dure la investigación". El senador Kueider, y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, tendrán que aguardar hasta abril del año que viene para saber sobre su situación judicial.

Según Giménez Zorrilla, “el tiempo estimado para investigar o reunir pruebas es de entre cuatro a seis meses”, para poder esclarecer el delito de tentativa de contrabando por la suma de 211.000 dólares en efectivo, $646.000 y 3,9 millones de guaraníes que llevaba la pareja.

Giménez Zorrilla detalló que la causa está en un “estado incipiente” y las tareas investigativas se pueden “extender a seis meses, que dependerá de las informaciones requeridas a través de asuntos internacionales”. “Adujo que él (por Kueider) estuvo de tránsito por Paraguay ese día y que ella es la propietaria de la suma de dinero incautada”, ratificó el letrado a Cadena 3.