Diputado libertario defendió el recorte de medicamentos a jubilados: "Fiesta"

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar defendió la decisión de recortar la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados porque hubo "una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba". Además, aseguró que la medida se trata de "un reempadronamiento" que tiene el objetivo de "racionalizar" los recursos porque hay quienes "tienen otros ingresos". Por su parte, su colega de banca Lisandro Almirón se negó a contestar preguntas sobre el tema y cuestionó a la prensa.

"Hubo una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba. Había mucha gente de familiares, que utilizaba carnet de jubilados y retiraba medicamentos, desfinanciando la obra social", dijo Quintar en diálogo con El Destape 1070. Para el diputado se trata de un "criterio razonable" para "racionalizar el uso de medicamentos para la gente que lo necesita y dárselo el 100% a la gente que no lo puede pagar".

El legislador libertario aseguró que quienes cobren más de $388.500 de jubilación -el límite que estableció el Gobierno para entregar medicamentos gratuitos- deberán "simplemente presentar un trámite" para constatar que "necesita" recibirlos sin costo. "El jubilado por ahí pude tener otros ingresos, en blanco, o en negro o tiene otra obra social o cobertura y en ese caso no lo necesita", deslizó.

En esa línea insistió en que el Poder Ejecutivo quiere "racionalizar los recursos" y no "seguir tirando plata a todos lados". "Si esa es la idea no es el Gobierno de Javier Milei, no va pasar eso. Acá se va darle los beneficios a cada afiliado que corresponda", agregó.

Medicamentos del PAMI: diputado libertario no respondió preguntas

Al ser entrevistado por El Destape 1070, el legislador de LLA Lisandro Almirón hizo una defensa cerrada a la medida de la administración nacional al remarcar que "es mentira que se recortaron medicamentos como han titulado un montón de diarios" y planteó que hay "medios de comunicación operando para que al Gobierno le vaya mal".

Seguidamente, se le preguntó sobre si cree que la resolución del Gobierno también es parte de "una opereta" de la prensa y no quiso contestar. "Estamos haciendo lo que hay que hacer", dijo Almirón.

Ante el desvío a las preguntas, el periodista le sugirió que "se ponga un canal de streaming y hable solo" y le repitió la consulta. "No tengo interés de contestar lo que vos querés", apuntó el diputado. "¿Me escucha la pregunta o habla solo?", volvió a insistir el periodista. "No. No estoy para perder el tiempo", contestó el libertario y se interrumpió la entrevista.