El periodista Pablo Duggan reveló en La Persecución (Editorial Colihue) cómo se gestó la operación mediática, política y judicial contra los dueños de C5N y el Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristobal López. Con la reconstrucción de diálogos, con pruebas que figuran en las causas judiciales y con información del entorno de Cambiemos consiguió plasmar con documentos las presiones y las amenazas que tuvieron que soportar los propietarios del principal medio opositor al macrismo.

Duggan viene de publicar dos libros de impacto: Carmel, el libro acerca del asesinato de María Marta García Belsunce que apunta contra la Justicia por las condenas contra el viudo Carlos Carrascosa y Quén mató a Nisman, que muestra que todas las pruebas indican que fue un suicidio y que la hipótesis del asesinato fue fundamentada con información y pericias falsas.

"Esta vez, vuelvo a tropezar con la misma piedra: las mentiras que poderosos medios de comunicación utilizaron en este caso, como en algunos otros, para engañar a la opinión pública, siempre en aras de defender su interés particular o determinados intereses políticos", explica Duggan en el prólogo del libro.

La amenaza y el apriete económico

En el libro, Duggan cuenta que el ex UCEP, abogado y amigo de Macri -Fabián "Pepín" Rodríguez Simón- pidió encontrarse con Ricardo Benedicto, amigo y exsocio de Cristóbal López. La conversación que reconstruyó Duggan:



–Ricardo, quiero aclararte que estoy acá en mi nombre y en el de Mauricio Macri, Mario Quintana, Nicolás Caputo y José Torello –dijo Pepín muy ceremonioso.

–Ah, bueno. ¿Y en qué puedo ayudarte? –contestó intrigado Benedicto.

–Nos enteramos de la denuncia en contra de todos nosotros que hizo Fabián De Sousa en el juzgado de Servini... –dijo en tono amenazante Rodríguez Simón.

–Sé que hay alguien escribiendo un libro sobre el caso. Eso tampoco es bueno –dijo Pepín.

–Sabía, me lo comentaron. Pero creo que va a llevar su tiempo–aclaró Benedicto.

–Bueno, eso está mal. Tengan cuidado porque podríamos considerar que ustedes tienen que pagar ingresos brutos por ese 5 por ciento también. Eso podría complicarlos seriamente. Yo que ustedes lo pensaría bien. No nos gusta esa denuncia ni el libro –advirtió Pepín.

La Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires presentó una denuncia penal contra todos los integrantes de la UTE, o conjunto de empresas, a cargo del juego en el hipódromo. Los acusaban de evasión a través de un supuesto engaño en el pago de ingresos brutos al no contemplar el 5 por ciento de la contribución a la actividad hípica como ingreso de la empresa. La amenaza exacta que había realizado Pepín. El abogado de Macri había cumplido.

El día que pidieron sacar a Navarro del aire

Mauricio Macri todavía no había llegado al poder y se acercaban las elecciones presidenciales. En su programa, Roberto Navarro enumeraba las cosas que había hecho Mauricio Macri en el pasado y daba conocer lo que haría con la economía. En medio del editorial, llamaron al canal para sacarlo del aire y el conductor de televisión lo hizo saber. La publicación de un video de los economistas de Macri confesando el ajuste que luego producirían generó alarma en el PRO.

"El pedido de De Godoy era que lo callara a Navarro, que lo sacara del aire, que terminara con ese tema. Tal cual relató al aire Navarro, De Sousa lo llamó en el corte y discutieron. El empresario le pidió al periodista que cambiara de tema, le contó que De Godoy estaba muy enojado. Al escuchar a Navarro mencionándolo, De Godoy volvió a llamar a De Sousa para protestar. Más tarde, con el revuelo que causó Navarro con la denuncia de que querían censurarlo, Marcos Peña se comunicó con De Sousa para pedirle explicaciones. El empresario aclaró que el problema lo habían generado ellos con las protestas y contestando los dichos de Navarro. La relación se enfrió hasta la llegada de las elecciones", contó Duggan.

La presión del macrismo, las denuncias contra los dueños de C5N llevaron a que la empresa Indalo sea sumida en una profunda crisis que hizo quebrar a varias empresas del grupo. Duggan detalla cuáles fueron las embestida y cuenta las pérdidas que tuvieron como por ejemplo la quita de la concesión de AECSA y la debacle del Banco Finansur.

Alconada Mon, el periodista mal informado

El ataque a Indalo comenzó con la publicación de una nota firmada por Hugo Alconada Mon en la Nación donde acusaba a Indalo de deberle al Estado 8000 millones de pesos de impuestos. Luego de la nota, Mauricio Macri le dio una nota a Luis Majul donde cargó contra Indalo y adelantó embargos. Sin embargo, en la Justicia Alconada Mon desmintió parte de la nota que él mismo escribió y dijo estar mal informado.

Duggan en su libro desmiente las acusaciones más importantes de la nota. Los fragmentos:

“´¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% delprecio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo´. FALSO. La empresa Oil no vendía nafta al público, sino que lo hacía a las estaciones de servicio de su red que no eran propias".

“´En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles´. FALSO. Una pericia realizada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia (se relata más adelante) probó que, desde su creación, la empresa ya había pagado más de $ 7000 millones por este impuesto".

Quién es Mecikovsky, el funcionario inescrupuloso de la AFIP aliado de Carrió

Duggan cuenta que el contador Jaime Leonardo Mecikovsky, desde su despacho en la AFIP en tiempos del macrismo, llevaba adelante las operaciones contra funcionarios y empresarios para perjudicar al peronismo. El periodista lo define como un ferviente antiperonista que se volvió contra Cristina Kirchner por haberlo desplazado de su cargo.

Aliado de Carrió fue fuente de información para que la entonces oposición macrista inicie causas judiciales e incluso el propio juez federal Claudio Bonadio pedía que se hiciera cargo de las pericias que pedía su juzgado.

"La operatoria utilizada en el caso Oil Combustibles, aunque en los trámites dentro de AFIP Mecikovsky se escondió detrás de otros hombres de su grupo: el ya nombrado Carlos Bo y Norberto Sosa, director de auditorías en la DGI. Como veremos más adelante, el lawfare se terminaría de configurar con la entrada en acción de jueces y fiscales cercanos a determinado pensamiento político y con quienes también Mecikovsky desarrolló una intensa relación. Como ya se dijo,uno de los fiscales más cercanos al funcionario de la DGI fue su confeso amigo Gerardo Pollicita, encargado precisamente de la

investigación del caso Oil Combustibles gracias a la maniobra de elección de fiscalía y juzgado realizada por Lilita Carrió", explica Duggan.

El diálogo entre Orly Terranova y Mario Quintana: el horror del macrismo

El corredor de Rally, empresario y ex candidato de Cambiemos, Orlando "Orly" Terranova era uno de los empresarios interesados en quedarse con el Grupo Indalo. Para sus propietarios era un forzado salvataje debido a que se deshacían de los problemas financieros y pedían además que garanticen su liberatad. Sin embargo, a Terranova le cerraron las puertas del acuerdo y el asesor presidencial Jaime Durán Barba, le indicó que la compra de C5N podía dañar al macrismo, porque haría parece que el gobierno destrozó al grupo Indalo para luego quedarse con él.

Duggan muestra cómo Terranova fue a pedir a Quintana la bendición para la compra, pero todo quedó en la nada.

Diálogo con Orly Terranova

Orly confiaba en que su cercanía con el gobierno podía colaborar para que se terminaran las agresiones al grupo. En ese momento todas las instancias gubernamentales los ahogaban, tal cual le había contado Cristóbal López. Orly concertó una reunión con Mario Quintana, quien fue muy crudo:

–Al gobierno no le interesa que Cristóbal López pague. Le interesa verlo destruido. Lo queremos exhibir en la Plaza de Mayo –admitió.

–¿Pero ustedes están locos? ¿Vieron la cantidad de empresas que son, la cantidad de gente que trabaja con ellos? –preguntó, indignado, Orly.

–Esto es política, ni más ni menos –lo cortó Quintana.