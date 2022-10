Pablo Avelluto contra los trabajadores de Aerolíneas y Télam: "Tendrán que buscar trabajo"

Lo afirmó el exsecretario de Cultura y editor del último libro de Macri. Al defender las privatizaciones, sostuvo que los argentinos financian empresas públicas que no son rentables.

El exsecretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, se refirió a una eventual privatización o cierre de algunas empresas estatales como la petrolera YPF o la agencia de noticias Télam y advirtió que “algunos tendrán que buscar trabajo de otra cosa”. Sostuvo que los argentinos financian empresas públicas que no son rentables. “No creo que la soberanía nacional pase por una compañía”, agregó el también editor del último libro de Macri.

En este marco, el exfuncionario de Cambiemos afirmó que “hay que revisar el componente deficitario de muchas empresas y el aporte del servicio que prestan en relación a lo que nos cuesta a todos los argentinos". En este sentido, cuestionó "hasta qué punto es justo que todos los argentinos se financien empresas públicas que no sean rentables”.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, Avelluto destacó que “cumple una función política y sin dudas hay que unir localidades que tal vez comercialmente no sean rentables". Sin embargo, planteó que "esto no implica que necesariamente tengamos que absorber todo el déficit de aerolíneas y sus conductas monopólicas en relación a la posibilidad de competir con otras compañías que te cobran un pasaje más barato porque tienen menores costos”.

“Tenemos que dar la posibilidad de discutirlo. No creo que la soberanía nacional pase por una compañía. Lo que no podemos es seguir diciendo que porque hay gente que trabaja allí no modificar la realidad y seguir sosteniendo una empresa cuyos números de empleados no han hecho más que crecer con el correr de los años”, precisó.

En relación a la agencia de noticias Télam, el exsecretario de Cultura remarcó que “no sirve porque es una agencia de propaganda oficial para el gobierno y el servicio de información no genera los ingresos que la gente necesita para poder sostenerse”.

Por último, sobre los 900 empleados que tiene la agencia de noticias estatal y los 13.000 empleados con los que cuenta la aerolínea de bandera pronosticó que ante una eventual privatización o cierre “algunos se reincorporarán en una agencia privada, algunos tendrán que buscar trabajo en otra cosa y algunos serán acompañados por el Estado durante un periodo hasta que consigan trabajo”.