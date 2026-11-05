El Gobierno oficializó la salida del coordinador de la Unidad Médica Presidencial

El Gobierno oficializó la salida de Diego Hoffmann, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad Médica Presidencial desde marzo de 2024. La renuncia quedó establecida mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y tiene vigencia desde el principios de octubre. Por ahora, el puesto permanece vacante y no se informó quién ocupará esa función.

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La desvinculación del médico quedó formalizada a través de la resolución 505/2026, que lleva la firma de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El documento fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial y establece que la dimisión presentada por Hoffmann tiene efecto desde el primero de octubre.

Entre los aspectos administrativos contemplados en la normativa, se indica que las dependencias técnicas de la Secretaría General comprobaron que el funcionario saliente no tenía obligaciones patrimoniales pendientes ni rendiciones de cuentas sin resolver. Además, se dispuso que la Dirección General de Administración avance con el pago de la liquidación final correspondiente.

Hoffmann había asumido como coordinador de la Unidad Médica Presidencial en marzo de 2024. Su salida no estuvo acompañada, hasta el momento, por un anuncio sobre quién será su reemplazante. El profesional es cardiólogo y se formó en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su recorrido en el ámbito de la salud pública incluye tareas durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Antes de llegar a la coordinación de la Unidad Médica Presidencial, trabajó durante dos años como médico asistente dentro de esa misma dependencia. A su experiencia en el ámbito gubernamental se suma una trayectoria de más de 13 años en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. También realizó una especialización en Deportología en la UBA y actualmente desarrolla actividades vinculadas con la docencia.

Los cambios en el equipo médico que asiste a Javier Milei

La renuncia de Hoffmann se suma a otras modificaciones en la estructura de profesionales que integran la Unidad Médica Presidencial. Entre quienes dejaron sus funciones durante los últimos años se encuentra Benito Alén González, uno de los médicos que intervino en las maniobras de reanimación de Néstor Kirchner después del infarto que sufrió en El Calafate.

Otro antecedente es el de Manuel Emilio Estigarribia, quien estuvo al frente de la dependencia hasta agosto de 2025. Su salida dio lugar a la llegada de Cristian Luis Martelletti, actual responsable del área. Martelletti es médico cirujano, especialista en cirugía general y cuenta con una subespecialización en cabeza y cuello. Su designación se produjo en el marco de una reorganización del equipo encargado de brindar asistencia sanitaria al Presidente y a los integrantes del Poder Ejecutivo.