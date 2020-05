Oscar Parrilli confirmó que Mahiques persiguió a Cristina

El ex director general de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli enfatizó que el macrismo presionó a una jueza de una causa que lo involucra penalmente y vinculó directamente al ex consejero de la Magistratura por el Ejecutivo de Mauricio Macri: “Si no fue Mahiques, ¿quién la presionó?" .

"La jueza Ana María Figueroa dice que en el gobierno anterior había presiones a los jueces, que en este momento no hay presiones", especificó el Senador Nacional por el Frente de Todos en una charla con el canal C5N.

"Le preguntan si fue Juan Bautista Mahiques que era el representante de Macri en el Consejo de la Magistratura y deja a entender que efectivamente era él y que la presionaba en la causa del memorandum con Irán, que era una causa que se había archivado y que se reabrió con el voto de Figueroa", agregó.

"Cuando se leen los votos hay dos que están a favor pero está el de Figueroa que cuando se lee parece que va a votar en contra de reabrir y termina votando a favor. Si no fue Mahiques, ¿quién la presionó?. Ella reconoce que Macri la criticó en público, las presiones existieron y eran parte de lo que Alberto Fernández denunció como la cloaca judicial con servicios de inteligencia en relación con jueces y fiscales", cerró.