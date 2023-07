Absolvieron a Parrilli en dos juicios por presunta corrupción

También fue absuelta la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura. Se trata de dos juicios vinculados a supuestos hechos de corrupción entre el 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 7 absolvió a todos los imputados, entre ellos el senador Oscar Parrilli y la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura, en dos juicios que tramitaron en simultáneo por supuestos hechos de corrupción durante el gobierno kirchnerista de 2003 a 2015.

Se trata de una causa en la que se investigó la frustrada edición de libros sobre "La década ganada" y otra por la contratación de un servicio de seguridad personal para Daura cuando era titular de la Casa de la Moneda. La fiscal Dafne Palópoli no acusó a los imputados por la elaboración del libro que no llegó a concretarse y por la que estaban acusados por "administración fraudulenta", además de Parrilli, Javier Grosman, ex titular de la Unidad Bicentenario; Daura y Matías Njirjak, gerente de esa entidad.

La causa se había iniciado en 2016 por denuncia del titular de Casa de la Moneda del entonces nuevo gobierno de Cambiemos, Marcelo Pose. Parrilli –defendido por el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra- , Daura y el resto de los imputados estaban acusados por la frustrada impresión de un libro titulado "La década ganada", por el que se pagó un adelanto de 800 mil pesos desde la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.

En el otro proceso, el mismo tribunal absolvió a los acusados por "peculado de servicios": Katya Daura, como titular de la Casa de la Moneda; el asesor de seguridad Mario Enrici y el gerente general Raúl Desmarás. Daura estaba acusada por la contratación de un servicio de seguridad privada que pagó la Casa de la Moneda pero que estaba destinado a su protección personal.

La fiscalía, a cargo de Gabriel González Da Silva, había pedido para ella cinco años de prisión y el decomiso de casi cien millones de pesos. Según la acusación fiscal, entre el 13 de marzo de 2012 y el 23 de diciembre de 2015 la Casa de la Moneda contrató un "plan de seguridad que estaba conformado por cuatro agentes de custodia que rotaban en horario diurno y nocturno en la residencia particular de Daura, ubicada en la provincia de Buenos Aires y dos choferes- custodios para traslado de ella y su familia".

Para Enrici y Desmarás el fiscal había pedido penas de prisión en suspenso más el decomiso de dinero. Todos fueron absueltos en ambos procesos por el mismo tribunal que tiene asignada la realización del juicio oral por la Causa Cuadernos.

Parrilli sobre la fórmula de UP: "Massa-Rossi es la unidad posible"

El senador nacional de Unión por la Patria (UP), Oscar Parrilli, se refirió a la fórmula presidencial del oficialismo y destacó la elección de los nombres de cara a las próximas elecciones presidenciales. Si bien remarcó que dentro del espacio tenían al candidato definido y "apostaban" por el ministro Eduardo "Wado" de Pedro, dijo entender "la realidad del contexto y de nuestro sector" tal como señaló el pasado lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tras llenar de elogios al precandidato presidencial Sergio Massa, apuntó sobre la fórmula: "Ésta es la unidad posible".

En diálogo con Crónica Anunciada, por Futurock, el dirigente político marcó que las explicaciones las dio la dos veces mandataria desde Aeroparque. "Apostábamos a una figura joven, nueva, distinta, hijo de la generación diezmada como era Wado. Ella entendió, y nosotros la acompañamos, de que la necesidad que teníamos como espacio político era ver, comprender la realidad del contexto y la realidad de nuestro sector, qué es lo que era el FdT que no solo conformamos nosotros sino también los gobernadores, los intendentes, la CGT, los movimientos sociales, otro partidos", manifestó. Y añadió: "En ese marco lo prioritario era la unidad, lograr una fórmula que tuviera el consenso mayoritario. Surgió la fórmula Massa-Rossi, que obviamente comparto, apoyo y voy a trabajar para su triunfo".