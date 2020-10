Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, quedó prácticamente solo en la reunión de la Comisión Interpoderes que convocó luego de años de inactividad. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos no serán parte del encuentro del que ya anunciaron que tampoco participarán el Ministerio de Justicia ni representantes del Congreso. La comisión tiene como objetivo la agilización de los juicios de lesa humanidad, algo que Rosenkrantz no solo no impulsó sino que demoró y hasta fue el ideólogo del 2x1 a genocidas.

Los organismos que declinaron su participación son Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Fundación Memoria Histórica, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, los Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y la Comisión de Derechos Humanos de Zona Norte.

“Rosenkrantz sigue ofendiendo la memoria de nuestros hijos y ahora nos invita para usarlo políticamente”, afirmó Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, a El Destape. “Pedimos esta reunión durante años y convoca justo ahora. Este juez fue nombrado a dedo y apoya a los genocidas. Debe querer la foto, pero de ninguna manera”, planteó Taty, y agregó: “Los genocidas se mueren sin ser juzgadas y nosotras también nos morimos sin ver Justicia”

Desde la Comisión de Derechos Humanos de Zona Norte plantean a El Destape que Rosenkrantz es "presidente de la Corte golpista y desprestigiada", insistieron en que "esta reunión fue largamente reclamada y esperada" pero que con las ausencias de los otros poderes resolvieron "no participar ya que la reunión sólo seria con el Poder Judicial" y agregaron: "Con genocidas aún sin juzgar y envejeciendo, con el poder económico aún impune, con mucho por investigar, con juicios que requieren acelerar su ritmo porque así lo marca el ciclo de la vida, necesitamos un Estado comprometido con los juicios por delitos contra la humanidad, hoy más que nunca".

La decisión de los organismos llegó luego de varias reuniones en las que debatieron su posición ante la convocatoria de Rosenkrantz a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, más conocida como Comisión Interpoderes. Es que reclaman hace tiempo que esa instancia se reúna, algo que no sucede desde el 2016, y la invitación de Rosenkrantz llegó justo luego del pedido de juicio político en su contra presentado por la diputada Vanesa Siley. El nulo funcionamiento de esa comisión fue uno de los fundamentos del pedido.

La reunión que nació del apuro de Rosenkrantz ante la evidencia de que cajonean las causas de lesa humanidad quedó desvirtuada. De Interpoderes lo quedó solo de nombre, ya que estará solo el Judicial.

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó la nota donde le anunciaron a Rosenkrantz que no participarían de la Comisión. Con la firma de la ministra Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, la carta señala que “a partir de la última reunión realizada —el 23 de septiembre de 2016—, el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso” y que “la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos —que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia—, no deja de resultar oportunista”

La carta del Gobierno a Rosenkrantz fue muy explícita y dice: “Es indiscutible que las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas —muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años— implica necesariamente la consolidación de la ‘impunidad biológica’: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación”.

Desde el ministerio de Justicia le piden a la Corte que tome decisiones categóricas y que, por ejemplo, “resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la ‘Masacre de Trelew’; la de la ‘Masacre de Capilla del Rosario’; o la de ‘Feced II’. A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como ‘La Noche del Apagón’, en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma”.

En línea con el ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados Hugo Yasky y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado Martín Fresneda tampoco asistirán.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, confirmaron su participación para insistir con los reclamos vinculados a “dilaciones injustificables, ausencia de políticas de apoyo a las víctimas y a las investigaciones, desarticulación de los equipos de relevamiento, decisiones judiciales cuyo trasfondo es frenar el proceso, como ocurrió con el fallo del 2×1 y ocurre con las trabas en las investigaciones de responsabilidades empresariales como la que involucra a Carlos Blaquier por la represión en el Ingenio Ledesma”.