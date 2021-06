Cafiero le respondió a Juez que lo invitó a pelear: "Generan cultura de odio e intolerancia"

El jefe de Gabinete se mostró molesto con el diputado cordobés, acusándolo duramente por sus violentos dichos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntó y criticó duramente al diputado nacional cordobés, Luis Juez por sus desubicados y violentos dichos contra su persona. En diálogo con Jonathan Viale, por LN+, el político manifestó sus "ganas de cagarlo a trompadas" mientras que lo describió como "pedante", "pelele" y "pavote", no apto para ocupar el cargo que tiene dentro de la actual gestión del presidente Alberto Fernández.

A través de sus redes sociales, citando la nota publicada en Revista Noticias, el dirigente político mostró su clara molestia, especialmente por las formas de Juez. "Hay dirigentes de la oposición que no toman real dimensión de lo que dicen. Declaraciones así contribuyen a generar en la Argentina una cultura política de odio e intolerancia. La violencia nunca es el camino", remarcó. Hasta el momento, no hubo respuesta.

Cabe destacar que no fue lo único que manifestó Juez durante dicha entrevista y sus formas, nuevamente, no fueron las esperadas. De forma poco respetuosa y desubicada, le habló directo al presidente de la Nación: "¿Qué carajo te pasó Alberto? El tipo había tenido una definición es maravillosa respecto de la corrupción del kirchnerismo. ¡¿Con qué necesidad se dio vuelta'!. Este tipo era un tipo que le tenía asco a todos estos guasos".

El diputado cordobés recordó que Alberto "llegó a medir 70 puntos de imagen positiva" en su provincia pero manifestó que "no inspira respeto, cada vez que habla me ofende". Por otro lado, tras pedirle que ponga "los huevos a la pandemia", siguió con el mismo discurso de la oposición: "Tenemos una construcción muy plural y vanidosa. Sabes qué me dice la gente en Córdoba: ¿no se van a pelear entre ustedes y perpetuar kirchnerismo en el poder?" Y cerró: "La gente laburadora le tiene miedo al kirchnerismo, al totalitarismo que no te deja pensar y te atropella".

Más allá de las críticas que pueda realizar a la actual gestión, es importante recordar que Juez tiene un importa prontuario de frases "desafortunadas" o momentos señalados por desubicaciones. El más destacado, tal vez, fue su vergonzoso comentario contra el pueblo ecuatoriano al arribar a dicho territorio siendo embajador en Quito. "Van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos", manifestó tras avisar que se había duchado y cambiado de ropa. Sin estar 2 años en el cargo, fue removido.