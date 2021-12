Operación Olivos: piden el registro de ingreso a la Quinta del camarista Mariano Llorens

El juez Sebastián Casanello requirió a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación que informe si el actual presidente de la Cámara Federal ingresó a la residencia presidencial el 6 de septiembre de 2019 y se reunió con Macri. Busca determinar a qué hora entró y con qué vehículo, quién lo autorizó, si figura el motivo y a qué dependencia concurrió. A Llorens se lo investiga por lo mismo que a los jueces Borinsky y Hornos: los encuentros con Macri.

Problemas para el juez Mariano Llorens, flamante presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py y vicepresidente de la Asociación de Magistrados. El juez Sebastián Casanello requirió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si “registra una visita a la Quinta Presidencial de Olivos el día 6 de septiembre de 2019”. Es decir, si se reunió con Mauricio Macri mientras era presidente, tal como reveló El Destape en la saga de notas que integraron la investigación Operación Olivos.

Que Llorens entró es un hecho; que fue a ver a Macri también, él mismo lo confirmó; que esa reunión no tiene justificación también, ya que en ese momento Llorens no tenía ningún cargo institucional. Con todo esto, Casanello busca determinar a qué hora entró y salió, con qué vehículo fue, quién lo autorizó, con quién se reunió, si figura el motivo y a qué dependencia de la residencia presidencial concurrió.

Casanello pidió esta información el viernes pasado, en el marco de una causa en la que se apunta contra el novel presidente de la Cámara Federal porteña por su encuentro con Macri y la explicación oficial que dio por aquel cónclave: que fue a conversar sobre cuestiones institucionales. Pésima explicación; Llorens sólo era un camarista federal, por cuyo escritorio pasaban causas sensibles para el interés de Macri, pero no tenía ninguna otra responsabilidad institucional en el ámbito judicial ni político.

La versión de Llorens quedó escrita por su puño y letra. Fue cuando rechazó apartarse de una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista en la que fue recusado justamente por esas reuniones con el entonces Presidente. Dijo entonces que fue a la residencia presidencial y mantuvo una reunión de “estricto índole institucional”. A fines de septiembre pasado un grupo de abogados denunció penalmente al juez Llorens por esta explicación que dio para justificar sus visitas a Macri. Consideran que Llorens mintió cuando rechazó apartarse.

Al recibir la denuncia el fiscal Ramiro González decidió desestimarla por inexistencia de delito. Pero como los denunciantes fueron tenidos por querellantes por Casanello, solicitaron el requerimiento de instrucción del caso, lo que fue aceptado por el juez ya que es la jurisprudencia en el juzgado que tiene a su cargo.

Llorens nunca negó su ingreso a Olivos de 2019, ya que es imposible de desmentir porque está en los registros oficiales a los que accedió este medio por un pedido de acceso a la información pública. Lo que hizo fue justificarlo y en un documento oficial. Para los denunciantes “esa afirmación resulta absolutamente falsa”, afirman que incurrió en “falsedad ideológica” y que “Llorens no estaba capacitado ni autorizado para hacer esa reunión por razones funcionales”.

La excusa de Llorens no tiene sostén. No tenía ninguna representación institucional al momento de reunirse con Macri. No era autoridad de ninguna asociación de jueces ni de la Cámara Federal. Ahora la cosa cambió: en las últimas elecciones de la Asociación de Magistrados fue electo vicepresidente; y en Comodoro Py incrementó su poder y logró desbancar a Martín Doctrina Irurzun de la presidencia de la Cámara Federal luego de 11 años en el cargo.

Esta doble cobertura a Llorens por parte del sector más conservador de la corporación judicial es todo un mensaje. Su compañero de fórmula y reelecto presidente de la Asociación de Magistrados Marcelo Gallo Tagle fue más allá. En diálogo con El Destape Radio, Gallo Tagle defendió el encuentro de Llorens con Macri. Dijo que “fue a ver a Macri por ganancias. Los otros que digan sus motivos". Lo cierto es que Llorens no tenía un rol institucional para ir a realizar ese o cualquier planteo.

Con todo esto Casanello pidió copia digital del incidente de recusación en la causa de espionaje ilegal donde interviene Llorens.

Por el contrario, el magistrado rechazó por “absolutamente improcedente” los pedidos de la querella de realizar un entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre las personas que asistieron a los encuentros denunciados. Hizo lo propio con los pedidos de citación de testigos, por considerarlo prematuro.

La denuncia

El punto central de la denuncia penal contra Llorens es la justificación que dio el camarista designado por Macri a sus encuentros con el entonces Presidente. La explicación se dio en un pedido de apartamiento que le hicieron las partes en una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista: la que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora donde se procesó a 38 personas y está involucrada la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ese caso luego pasó a Comodoro Py y ahora todos esos procesamientos y la falta de mérito que recibió Darío Nieto, el secretario privado de Macri, están siendo revisados por la Cámara Federal porteña. Entre los jueces intervinientes está Llorens.

En su presentación judicial, los denunciantes citaron la nota periodística que publicó El Destape el 2 de abril pasado donde se revela un encuentro de Llorens con el entonces presidente Macri en la Casa Rosada y otro en la Quinta de Olivos. La primera reunión data del 17 de diciembre de 2018 en Casa de Gobierno. La segunda ocurrió el 6 de septiembre de 2019 en la residencia presidencial. La investigación se centra en este segundo ingreso.

Los denunciantes recurrieron a las planillas de ingresos a la Quinta de Olivos que publicó El Destape y resaltaron que “según los registros de control de audiencias de la Casa Militar respecto de la Residencia Presidencial de Olivos” Llorens fue a ver a Macri “el 6 de septiembre de 2019 a las 16:45 horas, oportunidad en la que ingresó junto con Pierre Pejacsevich en un vehículo dominio NZC166”. Esta reunión, a su vez, se encuentra registrada en el teléfono del secretario privado de Macri, Darío Nieto, que se secuestró en el marco de una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista. Justamente, Llorens interviene en ese caso.

Una nota de Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna se hace eco de ese mensaje en el aparato celular de Nieto y presenta a Pejacsevich como el “jugador más joven de las mesas de bridge de Franco Macri”.

Los querellantes hicieron hincapié en Pejacsevich: lo presentaron como un “ex gerente del Banco Macro, actualmente dueño de la consultora T&P Asesores S.A., (que) jugaba al Bridge con Franco Macri y, en estos tiempos, forma parte del equipo de Bridge de Mauricio Macri”. “Llorens y Pejacsevich son amigos desde hace muchos años ya que fueron juntos al Colegio San Juan el Precursor de San Isidro, del cual se egresaron en el año 1984”, señalaron los abogados que presentaron la denuncia, que fueron Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco, José Ubeira, Héctor Rodríguez y Andrés Albor. El último dejó la AFI tras firmar esta presentación. Los dos primeros fueron víctimas del espionaje ilegal macrista en la cárcel de Ezeiza.

La pregunta que repiten los denunciantes es qué tenía que hacer Llorens en ese encuentro. Es imposible deslindar la respuesta a las visitas que también realizaron a Macri los camarista de la Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reveló El Destape y por las que también fueron denunciados penalmente esos dos juees: “Este encuentro es una prueba más de las injerencias impropias ocurridas en la justicia argentina. Increíblemente, se juntaron en la Quinta de Olivos integrantes del poder político, mediático y judicial. A esta altura, no deberían caber dudas respecto del motivo de esa reunión, la cual tenía como finalidad continuar con la interminable guerra jurídica que se ha llevado adelante contra los opositores políticos”, consideraron los denunciantes, quienes también adjuntaron las resoluciones que firmó Llorens en fechas cercanas a su segunda visita.

Esta serie de datos es la que lleva a los querellantes a descreer de la argumentación del camarista de la instancia revisora de Comodoro Py.