Daniel “Tano” Agelici fue un hombre con mucho poder en el gobierno de Mauricio Macri a pesar de que no tenía un cargo formal en el Poder Ejecutivo. Sindicado como un operador judicial con influencia en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante la era cambiemita registró 18 visitas a la Quinta de Olivos -así se desprende de los documentos de la Operación Olivos-, 25 a la Casa Rosada y hasta tuvo un celular encriptado de la exSIDE. No es casual que haya sido denunciado en la causa de la Mesa Judicial Pro que tramita en Comodoro Py y que se lo mencione en las presiones que sufrió Alejandra Gils Carbó cuando era procuradora. Tampoco parece producto del azar que haya ingresado a la residencia presidencial el día que detuvieron al espía ilegal Marcelo D’Alessio ni a la Casa de Gobierno cuando allanaron la casa del falso abogado. Hay más de una referencia a Angelici en el D’Alessiogate, la causa por el espionaje ilegal macrista que se instruye en la justicia de Dolores. Lo vinculan con los jefes de D’Alessio.

“La línea Angelici” en la AFI

El Tano Angelici registra 18 ingresos a la Quinta de Olivos, según las planillas de entrada a la residencia presidencial a las que accedió El Destape y que dieron pie a la Operación Olivos.

Una de esas entradas ocurrió el 15 de febrero de 2019. Ingresó con su chofer y tuvo una audiencia a las 10.55. Se retiró 11.30. Siete minutos antes quien entró a la quinta fue el periodista de La Nación Joaquín Morales Solá. No parecen coincidir en el destino.

Ese 15 de febrero no fue un día más para el macrismo: fue detenido el espía ilegal Marcelo D’Alessio. La noticia fue portada de Clarín al día siguiente, con un titulo sugestivo: “Detuvieron al abogado acusado de extorsionar en nombre de Stornelli”. La Nación, por su parte, también llevó el tema en su tapa pero no como título principal: “Detuvieron a D’Alessio, acusado de extorsión”, se informó.

D’Alessio continúa detenido hasta el día de hoy. En la investigación que sustanció el juez Alejo Ramos Padilla en los tribunales federales de Dolores se fueron conociendo muchos de sus vínculos. Uno de los nombres que aparece en la causa es el del “Tano” Angelici.

El nombre del expresidente de Boca surgió apenas iniciada la pesquisa. En una resolución de Ramos Padilla del 21 de octubre del 2020, se recordó que “D’Alessio mantuvo comunicaciones telefónicas” con “Paula Oliveto y Carlos Stornelli, y que conversaron respecto de escuchas telefónicas, esta investigación, la AFI, la línea Angelici y otros temas vinculados con esta causa y las operaciones llevadas a cabo por la organización”.

Es que tras el allanamiento a la casa de D’Alessio y antes de ser detenido, el espía ilegal le envió un audio a la diputada de la Coalición Cívica, Oliveto, en el que hizo referencia a Angelici: “Mirá Pau, el que armó esto es un AFI que es de la línea de Angelici puro. Yo ya no entiendo cómo es esto de la interna, de la interna, de la interna, donde se vincula un tipo de Angelici con un operador CFK. No entiendo un porongo. De esto yo no entiendo. Pero sé quién es”. D’Alessio le envió un mensaje similar a Stornelli.

Con el correr de la investigación ese mensaje quedó más claro. Todo indica que el jefe directo de D’Alessio, el ex AFI Ricardo Bogoliuk, estaba relacionado a Angelici. Lo mismo quien fue el superior de Bogoliuk cuando este estuvo en la agencia de inteligencia: el espía Pablo Pinamonti.

Pinamonti fue el jefe del proyecto AMBA, iniciativa por la que la exSIDE comandada por Gustavo Arribas desembarcó en la provincia de Buenos Aires con nueve bases. Bogoliuk estuvo a cargo de la dependencia de Ezeiza. El proyecto AMBA, desde el que se practicó un espionaje ilegal masivo en territorio bonaerense, se terminó levantando en pleno macrismo. Entonces, Bogoliuk dejó la central de inteligencia. Se dedicó al espionaje ilegal.

En la mentada resolución de Ramos Padilla (que supera las mil páginas) se destacó: “En lo que hace a la existencia de una supuesta ‘línea Angelici’ dentro de la AFI, a la que responderían el agente inorgánico y ex funcionario Bogoliuk y el directivo Pinamonti, que le encomendaban las tareas a D´Alessio (…), lo cierto es que se han hallado grabaciones concretas en las que el propio Ricardo Bogoliuk reconoce que su ingreso a la Agencia de Inteligencia habría ocurrido a través de Daniel Angelici”. Bogoliuk está detenido en el marco de esta causa de espionaje ilegal.

En la investigación judicial se halló un audio digital, remitido por la intervención actual de la AFI, del que surge “de palabras del propio Ricardo Bogoliuk, que ingresó a la Agencia por gestiones realizadas personalmente por el ‘Tano’, quien podría tratarse del Sr. Daniel Angelici”.

“En ese audio, Bogoliuk hace referencia a otro agente que trabajó como Gerente de Seguridad del Club Atlético Boca Juniors, al menos hasta el año 2013, es decir, durante el tiempo en que Angelici ya estaba presidiendo esa institución deportiva”, señaló el magistrado en su escrito. En ese audio, Bogoliuk, le cuenta a otros dos agentes que integraban la base Ezeiza que estaba con el “Tano” en Mar del Plata, en el balneario 12, cuando le propuso ir a la AFI: “Estábamos tomando un café y me dice: “¿Estás para laburar?”. “¿Para laburar en qué?”, le digo. “Para trabajar, para ir a trabajar”. “¿Quién te dijo que iba a trabajar, Tano?”. “Y me dice, bueno, pero a laburar en serio, a ir, a ponerte, a voltear secuestradores, narcotraficantes. Pero en la estructura, me dijo”.

De acuerdo al relato de Bogoliuk, luego lo llamó Pinamonti quien le dijo que fuera a la agencia “en 2 o 3 días”.

Pinamonti llegó a la AFI desde la Policía Metropolitana. Tras el cierre del proyecto AMBA, el 14 de diciembre de 2017, se lo reacomodó en la dirección de Asuntos Jurídicos de la agencia, que estaba bajo la órbita de Juan Sebastián “El enano” De Stéfano, otro hombre del riñón angelicista, y que fue uno de los enviados a presionar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo Moyano. Actualmente, De Stéfano está procesado por espionaje ilegal en la causa de Lomas de Zamora. Se le achaca responsabilidad en el armado de causas y realizar escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza, donde se espió a dirigentes opositores. Esas escuchas que tuvo la AFI se filtraron a Stornelli y Elisa Carrió y dieron pie a la Operación Puf, con la que se buscó derribar el D’Alessiogate. La Operación Puf fue recientemente reabierta por los camaristas Mariano Llorens –quien visitó la Quinta de Olivos- y Leopoldo Bruglia –quien fue puesto a dedo en ese tribunal revisor-.

Al día de hoy De Stéfano –considerado el N°3 de la AFI macrista- mantiene su relación con el Tano. Recientemente, fue candidato a presidente de la Comuna 2 en las internas radicales de la Ciudad en la lista angelicisita.

Por todas estas relaciones no debiera sorprender que Angelici tuviera un teléfono encriptado de la AFI a pesar de no ser funcionario del gobierno. Sus vínculos, evidentemente, se extendían hasta los sótanos de la democracia.

Visita a la Rosada y allanamiento a D’Alessio

Angelici también ingresó a la Casa Rosada en otra fecha clave del D’Alessiogate.

Según los registros de entrada a la Casa de Gobierno que hizo públicos la ONG Poder Ciudadano, el Tano estuvo en la Rosada el 7 de febrero de 2019, jornada en la que Ramos Padilla terminó de allanar la casa de D’Alessio en el country Saint Thomas (el operativo judicial se inició el 6 de febrero y se extendió al día siguiente). Aquel 7 de febrero, Angelici fue a ver a Macri a su despacho. Ingresó a las 16.48 y se retiró a las 18.07. Es día se había provocado un punto de quiebre en el devenir del Lawfare.

El mismo 7 de febrero, después de que finalizara el allanamiento, Carrió subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la exSIDE había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la AFI M para derribar el caso D’Alessio. Allí luego Stornelli se convirtió en querellante.

El apriete a Gils Carbó

Otro de los ingresos de Angelici a la Quinta de Olivos se dio el 13 de abril de 2017. Fue a ver a Macri. La reunión se realizó en el chalet. Ingresó a las 9.50 y no se dejó anotado el horario de salida. Todo indica que estuvo con el Presidente a solas. Ese día, en la planilla solo fueron registrados como visitas un personal trainer y el Tano. Nadie más.

Ese mismo 13 de abril, Clarín tituló en portada: “Suiza confirmó que Báez tiene allí una cuenta con 25 millones de dólares”. No fue el único título judicial en la tapa del matutino porteño. Otro, sentenció: “Allanan 4 oficinas de Gils Carbó por la compra de un edificio”. Esta última decisión corrió por cuenta del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano.

Según publicó Clarín en su versión digital el día del allanamiento, “efectivos de la Policía Federal allanaron cuatro sedes de la Procuradora General de la Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó, una inmobiliaria y el domicilio de un funcionario de ese organismo, para esclarecer la polémica compra en 2013 del edificio del organismo ubicado de la calle Perón 667 de esta capital”. Se trata de la causa que le armaron a la jefa de los fiscales para correrla del cargo.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, antes del armado de la causa, a principios de 2016, a Angelici se le adjudica haber enviado mensajes a allegados de Gils Carbó pidiéndole la renuncia de la Procuración. Lo hizo a través de un intermediario vinculado a Juan Bautista Mahiques, quien era representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y tenía fluida relación con el Tano (también está denunciado en la causa de la Mesa Judicial Pro con Angelici).

Como el macrismo no logró su cometido luego hubo un cambio de estrategia: se buscó un esquema de cooptación de la entonces procuradora. Pretendían que Gils Carbó dictaminase en sintonía con los intereses del gobierno en casos clave como el de tarifas. Como eso también fracasó, la estrategia dejó de ser “política” y la embestida pasó a ser judicial.

En otra coincidencia de fechas, tres días después de que Gils Carbó presentara la renuncia al Ministerio Público Fiscal, el 2 de noviembre de 2017, Angelici ingresó al despacho de Macri en la Casa Rosada. Estuvo poco más de una hora: desde las 16.36 a las 17.42.

Otros casos

Otro ingreso de Angelici a la Quinta de Olivos fue el 8 de marzo de 2017. Fue a ver a Macri a las 16.05. No se registró el horario de salida. Ese día también concurrió a Olivos el camarista de la Casación, Gustavo Hornos. Ingresa a las 17.50. Como no hay registro de salida de Angelici no está claro si se cruzaron o no. Ambos fueron al mismo destino. Hornos fue denunciado por sus visitas a Macri.

El 4 de mayo de 2018, Angelici volvió a estar con Macri en la residencia presidencial, desde las 18.26 a 19.30. El mismo día había salido en tapa de Clarín que Elisa Carrió –adversaria interna del Tano- había estado en la Casa Rosada. Por aquel entonces, el dólar seguía su escalada y Macri salía a ratificar a su equipo económico.

El domingo 6 de mayo, dos días después de la visita de Angelici a la quinta, uno de los títulos de La Nación fue: “Pidieron la quiebra personal de Cristóbal López”. En el caso del Grupo Indalo se investiga el rol de la Mesa Judicial PRO, entramado político-judicial donde se le adjudica participación a Angelici.

El Tano también estuvo en Olivos el 3 de agosto de 2018 para ver a Macri. Ingresó a las 10.55 y se retiró a 12.26. Coincidió con Mario Quintana. ¿Qué sucedía aquella fecha? Ese día Clarín tituló en su portada: “Vinculan los U$S 65 millones de un secretario de Kirchner con las coimas”. Al lado, en la foto de portada del matutino, se ve a Stornelli caminando con el chofer y exmilitar Oscar Centeno. El epígrafe de la foto, sentencia: “Arrepentido. El remisero Oscar Centeno llega al juzgado a declarar junto al fiscal Stornelli”. Por su parte, La Nación tituló: “El chofer declaró como arrepentido y dio detalles de los sobornos”. La tribuna de doctrina también llevó a portada otra noticia vinculada a CFK: “Bonadio acusa a Cristina de ‘comandar’ una asociación ilícita y pide allanarla”.

Un día antes había estado en la residencia presidencial el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky.

Fútbol en la quinta

La documentación oficial a la que accedió El Destape vía un pedido de acceso a la información pública refleja que Angelici alternaba reuniones privadas con Macri y fútbol, y a veces ambas a la vez.

Por ejemplo, el 16 de junio de 2017, el Tano participó de una reunión con Macri, Jorge Sampaoli y el titular de la AFI, Claudio Tapia. El encuentro fue en el chalet. Se extendió de 13 a 15.15.

El 24 de enero de 2019, el expresidente de Boca volvió a la residencia presidencial y participó de un partido con “glorias” del club Xeneize. Fueron parte del encuentro en la quinta presidencial Nicolás Burdisso, Hugo Ibarra, Raúl Cascini y Aníbal Matellán, entre otros jugadores de fútbol, quienes se mezclaron con dirigentes cambiemitas.