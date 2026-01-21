Nucleoeléctrica bajo la mira: se reúne el directorio en medio de denuncias

El directorio de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) se reunirá este miércoles y tratará las diferentes denuncias públicas y en la Justicia. En los últimos días aparecieron distintas notas periodísticas en torno a Demian Reidel, Presidente de NA-SA. Al respecto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró en un informe que el funcionario libertario tiene una insolvencia financiera y deudas que superan los 800 millones de pesos.

Los hechos se dan luego que en noviembre del año pasado, a través de la resolución 1751/2025 publicada en el Boletín Oficial, Javier Milei habilitara la venta parcial de Nucleoeléctrica.

Rafael Grossi, Mario Montoto, Martín Menem, Demian Reidel y Betina Bulgheroni en una cena de la Fundación TAEDA

El libertario autorizó un proceso de privatización a través de una licitación del 44% de las acciones para el capital privado. Mientras tanto, el Estado retendrá el 51% y el 5% restante quedará en manos de los trabajadores, con el objetivo de financiar diferentes proyectos. Hasta el momento, el 44% de los activos aún no se puso en venta.

Según se desprende de información propia del BCRA, Reidel posee un sueldo bruto de $14.134.792,15 pero tiene deudas que superan los 880 millones de pesos, por lo que cayó en “mora”, y el propio BCRA lo calificó con “categoría 4”, que significa “deuda con alto riesgo de insolvencia” ante el Banco Macro. El funcionario fue nombrado en Nucleoeléctrica durante abril pasado. Mientras que en 2024 fue asesor del presidente Javier Milei desde jefatura de gabinete. En la gestión de Mauricio Macri fue vicepresidente del BCRA.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) es el principal eslabón de la cadena de valor de la energía nuclear en el país. La compañía se somete periódicamente a procesos de evaluación entre pares en el ámbito de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés).

Denuncias y supuestos sobreprecios

Una de las últimas denuncias surgió de un pedido de amparo presentado por la compañía de limpieza Distribon SRL ante el Juzgado Federal de Campana, por “violación del principio de transparencia, legalidad y publicidad, cláusulas direccionadas, peticiones exorbitantes e injustificadas y omisión de antecedentes técnicos en materia radiactiva”. El Destape accedió al escrito. Allí se detalla que Nucleoeléctrica había lanzado una licitación en la cual la pedía “hasta tres veces más de personal” del solicitado para las actividades licitadas, entre otras irregularidades. Ello elevaba los costos hasta un 140% más de lo previsto.

En ese escenario, la empresa Distribon SRL pidió un recurso de amparo, luego que el Gerente de Abastecimiento de NA-SA, Juan Fermín Larrarte, evitara responder diferentes consultas por la empresa consolidando “violaciones a los derechos de la empresa” querellante. Para Distribon SRL, Larrarte, realizó “falsos presupuestos, afirmaciones antojadizas que, encubren una maniobra groseramente ilegal y desfavorable a los intereses de la empresa”.

De esta manera, denunció que el pliego realizado “direccionaba la contratación hacia una empresa con mucha facturación en materia de limpieza, dándole a ello una importancia fundamental, y perjudicando a las que cuentan con antecedentes técnicos y científicos en la prestación de servicios que se licita”. Así, apuntaba - sin dejarlo por escrito - a LX Argentina, una firma que tiene contratos con el Gobierno de la Ciudad y que estuvo involucrada en los “aportantes truchos” de Cambiemos en 2019.

Según detalló el portal Diario-Ar, NA-SA después presentó en la misma causa una “contradenuncia del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) contra Distribón por presentar en la licitación objetada “una cotización con precio vil, inferior a los costos mínimos que surgen de la escala salarial vigente”. Después Distribón insistió en que los requisitos de cantidad de empleados y facturación buscaban que la contratada sea una gran empresa. Con posterioridad, sus abogados, Eduardo Sánchez y Carlos Galina, renunciaron al patrocinio de la firma”.

Las medidas de Demian Reidel en NA-SA

Tras haber asumido en abril de 2025, el nuevo Presidente despidió sin causa a Fernando Monserrat, Gerente General de la empresa y un profesional con más de 40 años de trayectoria en la compañía. En su reemplazo nombró a Marcelo Fama, quien no posee experiencia en el sector energético en general, pero es íntimo amigo de Demian Reidel ya que estudiaron juntos en el Instituto Balseiro en Bariloche.

Demian Reidel en una cena de la Fundación TAEDA

Entre varios despidos, el personal de carrera fue reemplazado por nuevas designaciones sin experiencia previa en el sector nuclear, e incomprobables antecedentes, expertise y/o formación académica para el desempeño de las misiones y funciones de cada área.