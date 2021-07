Oyarbide internado con neumonía bilateral por coronavirus

Se encuentra en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. En junio cumplió 70 años.

El ex juez federal Norberto Oyarbide debió ser internado por una neumonía bilateral provocada por su cuadro de coronavirus. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, el ex magistrado se encuentra alojado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Ante su cuadro de neumonía bilateral, los médicos evaluaban si Oyarbide necesita asistencia respiratoria. El reconocido ex juez, jubilado en 2016, cumplió 70 años el pasado 22 de junio.

La neumonía bilateral es una afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones: en sus variantes graves puede precisar la internación e incluso puede ocasionar la muerte del paciente.

La inflamación de los pulmones provocada en este caso por el virus Sars-Cov-2 hace que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que provoca dolor a la hora de respirar y limita la absorción de oxígeno. Esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados con coronavirus.

Oyarbide denunció que Macri le ofreció dinero para sacarlo de una causa de espionaje

Oyarbide había contado en febrero que el ex presidente Mauricio Macri quiso "comprarlo" con dinero cuando era jefe de Gobierno porteño, en momentos en que él estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y tenía en sus manos una causa por espionaje en su contra. La justicia investiga una red de espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos en donde se espió a ex funcionarios del macrismo, a periodistas, a dirigentes de la oposición y a otros referentes sindicales.



"Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo", resaltó el ex magistrado, que dejó su cargo en abril de 2016, luego de recibir varias denuncias. Según aseguró Oyarbide, el líder del PRO le pidió de forma "absolutamente directa" que se apartara de una causa en su contra. "Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Stuiso a la cabeza", indicó Oyarbide en declaraciones radiales.