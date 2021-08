Kreplak: "No tenemos información sanitaria que estimule una tercera dosis"

El ministro de Salud bonaerense descartó la aplicación de un refuerzo inmunológico contra el coronavirus, pero que se tendrá en cuenta para casos particulares.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se refirió a las terceras dosis de vacunas contra el coronavirus para reforzar esquemas de inmunización y consideró que, por el momento, la Provincia "no está pensando" en la posibilidad de aplicarlas. De todos modos, aclaró que "sólo se analizará en algunos grupos en particular".

"No tenemos información sanitaria en ningún lugar del mundo que estimule una tercera dosis. La OMS (Organización Mundial de la Salud) no lo estimula y pide a los países que están pensando en aplicarla que las donen. En la provincia de Buenos Aires no estamos pensando que la tercera dosis sea una realidad a llevar adelante", sostuvo Nicolás Kreplak en conferencia de prensa. "Si seguimos vacunando con terceras o cuartas dosis a países pudientes vamos a forzar la aparición de variantes que efectivamente evadan la respuesta inmune y que estas vacunas dejen de tener sentido”, advirtió.

En la misma línea, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, consideró horas antes que la aplicación de una tercera dosis contra el coronavirus, si bien es una posibilidad “que siempre estuvo presente”, no la tendrían en cuenta sino hasta el próximo año.

Más adelante en su exposición, el funcionario bonaerense analizó el impulso internacional y mediático que se le está dando a las terceras dosis de vacunas contra el virus que tiene en vilo al mundo entero hace un año y medio y observó que la conversación que se está imponiendo en la agenda "parece ser una campaña de venta de algunos laboratorios, que ganan un 50 por ciento". “Es muy importante la equidad cuando uno habla de pandemia. Nosotros no pensamos que la tercera dosis sea una realidad que haya que llevar adelante”, sentenció.

Por otra lado, Kreplak también se refirió a una posible tercera ola de contagios y a la importancia de continuar con la campaña nacional de vacunación. “Si va a haber tercera ola o no es una hipótesis a futuro con la que tenemos que trabajar. Ahora estamos en un descenso de casos que se produce porque sostenemos medidas de cuidado, porque tenemos un apego a los protocolos y hemos aprendido a cuidarnos aún cuando hay más actividades, que se siguen haciendo con cuidados”, reflexionó.

“Podría haber una tercera ola, nos preparamos para eso, tratamos de evitar la entrada de la variante Delta y por eso queremos hacer este agosto de las segundas dosis. Hasta el momento no hay una tercera ola en sudamérica porque tenemos variante Andina y Manaos. Todos los países con tercera ola son predominantes de la variante británica”, completó.