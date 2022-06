El mensaje de Cristina Kirchner por el Ni Una Menos: "Toda mi solidaridad con las mujeres"

La vicepresidenta dejó un sentido mensaje para todas las mujeres en el marco del 3J, fecha en que se conmemora el Ni Una Menos.

La vicepresidenta Cristina Kirchner dejó un sentido mensaje para todas las mujeres por el séptimo aniversario de la marcha que se organizó para pedir por "Ni Una Menos" en repudio a la violencia machista. "Como la primera presidenta mujer de este país puedo dar cátedra acerca de violencia simbólica", precisó en el marco del acto por el centenario de la petrolera estatal YPF.

Antes de cederle la palabra a Alberto Fernández, Cristina se refirió en torno a las movilizaciones en todo el país por el Ni Una Menos, con una certera reflexión: "En estos momentos se está llevando a cabo una movilización del Ni Una Menos. Toda mi solidaridad con las mujeres que sufren violencia física. Pero déjenme decirles que antes de la violencia física sobre las mujeres, siempre hay una violencia simbólica, la de la palabra".

"Y créanme que como la primera presidenta mujer de este país puedo dar cátedra acerca de violencia simbólica pero claro, nunca es comparable con la física", cerró, contundentes, entre vítores y aplausos del auditorio.

Cristina Kirchner a Alberto Fernández: "Lo que te pido que uses la lapicera"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió este viernes al presidente Alberto Fernández que "use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país". Lo hizo en el marco del acto de los 100 años de la petrolera estatal YPF, donde se volvieron a encontrar luego de tres meses sin diálogo debido a las diferencias por el rumbo económico del Gobierno.

"Hay un deporte nacional de apoderarse de las reservas del Banco Central por distintos medios, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Lo que te pido que uses la lapicera con los que tienen que darle cosas al país. No significa ni pelearse, ni nada. Es necesario que la sociedad sepa lo que hay que hacer, porque la Argentina le dio mucho a mucha gente", planteó la ex mandataria, dirigiéndose al Jefe de Estado.

La vicepresidenta aseguró que "gobernar es administrar tensiones en favor de las mayorías" al referirse al desendeudamiento que llevó a cabo el kirchnerismo entre 2003 y 2015 y a la puja distributiva que se produce cuando se busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores en momentos de inflación en alza como la actual. "El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza", aseguró.