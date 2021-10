El emotivo recuerdo con el que Florencia Kirchner homenajeó a Néstor

La hija del expresidente compartió una foto especial de su padre en el 11° aniversario de la fallecimiento. Esta tarde, militantes y dirigentes realizarán un acto de homenaje organizado por La Cámpora.

Este miércoles 27 de octubre se cumplen 11 años del día en el que falleció el ex presidente, Néstor Kirchner. En esta fecha especial, su hija Florencia Kirchner le dedicó una emotiva foto para homenajearlo en sus redes sociales. La escritora y guionista compartió su cuenta personal de Instagram una imagen de la ninez junto a su padre.

En una nostálgica imagen en tonos sepia, se ve a Néstor Kirchner junto a su hija en sus primeros años de vida, mirando a través de una ventana. La foto es el posteo de Florencia y no tiene ninguna mensaje adjunto y acumuló Miles de me gusta de sus seguidores de las redes sociales. También lo compartió en una storie en la misma red social.

Fue el pasado 25 de febrero, el día que Néstor Kirchner cumpliría 71 años, que su hija también lo recordó con una fotografía nostálgica de su infancia. Aquella vez escribió un emotivo mensaje: "Por qué siempre tan chiquita? Se fue en mi limbo, no crecida-queriendo crecer, y la infancia me ubica, nos vimos más ahí. Algunos días pierdo mi edad, me viajo al sueño, y está bien. Lo relaciono con eso que escribió Simone Weil 'Arraigarse en la ausencia de lugar/Desarraigarse social y vegetativamente/Exiliarse de toda patria terrestre'. No todo acontecimiento ocurre entre los cuerpos que todavía se mueven", escribió Florencia en una publicación de Instagram.

Acto de Frente de Todos para recordar a Néstor Kirchner

Durante esta jornada de conmemoración, Frente de Todos recordará a Néstor Kirchner en un nuevo aniversario de su fallecimiento. El encuentro se realizará en el estadio de Deportivo Morón y fue organizado conjuntamente por La Cámpora y el Movimiento Evita y tendrá como único orador al presidente Alberto Fernández.

Participarán gobernadores, intendentes, funcionarios, candidatos, la CGT, la CTA y los movimientos sociales. En principio, no estará la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no acostumbra formar parte de los actos homenaje de esta fecha.

En este marco, Alberto Fernández escribió unas sentidas palabras para homenajearlo y publicó un emotivo video en sus redes sociales. "Hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí, una amistad sin igual", comenzó diciendo Alberto Fernández en un posteo en su cuenta oficial de Twitter. La publicación fue acompañada por un video con distintos recuerdos de Néstor Kirchner y distintos testimonios de ambos en los que hablan de su vínculo de amistad.